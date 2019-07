Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, se metió en la polémica entre Pampita Ardohain y Flor de la V Crédito: Instagram

"Cuando yo participé del ' Bailando', me había puesto un camisón y me dijo que no me había podido ver el cuerpo y que lo que yo había hecho no era sexy", aseguró Melina Lezcano, la líder de Agapornis, sobre Pampita Ardohain en su rol de jurado del mediático certamen.

La cantante se refería al conflicto desatado después de que la jurado criticara al baile de Flor de la V con Gabo Usandivaras "porque faltaba un machote". "Creo que ser sexy es otra cosa. Puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Ya no pasa por el machote aceitado con la mina al lado. El concepto de sensualidad y erotismo de Pampita es erróneo", apuntó Lezcano después de no negar, pero tampoco confirmar que su relación con la jurado del "Súper Bailando" nunca fue del todo buena.

"De todas maneras, creo que no quiso ser ofensiva. Pero que tampoco va a aclarar nada, porque es Pampita y no le gusta que la corrijan", aseguró Lezcano sobre la modelo, que se encuentra de vacaciones en Ibiza, con sus hijos.

"A mi me ha pasado cuando bailé. Pero confío en su buena fe. No quiso ofender. Más con un tema que está a flor de piel. De todas maneras, creo que hay que abrir la cabeza y ayudarnos entre todos", finalizó la cantante.

El martes 23, Ardohain fue cuestionada por Flor de la V y Usandivaras, luego de la modelo le hiciera algunas críticas por su performance en el ritmo "Grandes éxitos" y pusieran en duda la capacidad del bailarín para acompañar a la capocómica. "Me faltó el rol de Gabo de 'machote', siento que él repite un poco el registro, y me parece que a Flor le falta la posibilidad de un compañero para que ella sea más sensual", señaló, generando una gran polémica dentro del certamen.

