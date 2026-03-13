La inesperada revelación de Elle Pfenning: “Abrí una cuenta en OnlyFans”

Que los actores más responsables decidan investigar sobre el universo de sus personajes antes de comenzar a interpretarlos no es algo nuevo. Si les toca encarnar abogados, médicos, condenados a muerte o incluso personas que pasaron por alguna situación traumática, es común que se entrevisten con personas con vivencias similares, para intentar comprender el universo que los rodea y cómo se sienten ante las situaciones que les toca atravesar.

Elle Pfenning es, sin duda, una de las actrices más importantes de su generación. Y, según acaba de contar, forma parte de ese grupo de actores que se involucran tanto con sus personajes que terminan habitando sus vidas antes de y después de que las cámaras se enciendan.

La intérprete de 27 años brindó una breve entrevista en la que contó que realizó una singular investigación para prepararse para protagonizar su nueva serie, Margo’s Got Money Troubles. En la alfombra roja del Festival de Cine y Televisión SXSW, Pfenning reveló que creó una cuenta en OnlyFans, al igual que su personaje, Margot Millet.

“Sí, hice algunas cosas para prepararme... Obviamente, soy usuaria de Instagram y TikTok. Tenía que echar un vistazo a esas plataformas”, le dijo la actriz a People. “Además, tuvimos que explorar un poco OnlyFans. Creamos una cuenta para el equipo de guionistas y otra para mí, para que pudiera ver cómo funcionaba la página web”.

Margo’s Got Money Troubles, basada en la exitosa novela homónima de Rufi Thorpe de 2024, narra la historia de Margo, una joven estadounidense que enfrenta dificultades financieras después de haber abandonado la universidad para criar a su bebé recién nacido.

La aspirante a escritora se apoya en su madre, Shaynne Millet (Michelle Pfeiffer), una excamarera de Hooters. Su padre, Jinx Millet (Nick Offerman), es un exluchador profesional con el que no tiene relación, pero en un momento crítico se acerca para ofrecerle ayuda económica.

Con ese dinero, la protagonista abre una cuenta de OnlyFans. Y, aunque tiene éxito, se pregunta si la fama en internet no le está haciendo pagar un precio demasiado alto.

La serie de ocho episodios de AppleTV es el cuarto proyecto de David E. Kelley -esposo de Pfeiffer- y Nicole Kidman como productores después de Big Little Lies (2017), The Undoing (2020) y Nine Perfect Strangers (2021).

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning ya compartieron elenco en Maléfica Agencias

Además de Fanning, Pfeiffer y Nick Offerman, forman parte del elenco Kidman —en un rol que seguramente dará que hablar— Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

Eva Anderson, productora ejecutiva de la serie junto con Kelley, también se refirió al uso de OnlyFans para la investigación durante su intervención en un panel posterior a la exclusiva proyección del primer capítulo de la serie.

“Los guionistas analizaron mucho OnlyFans, pero todos dimos nuestro consentimiento antes de hacerlo”, dijo. “Fuimos muy responsables y tratamos de obtener toda la información posible antes de empezar”, aseguró.

En diciembre, Fanning habló con Deadline sobre la maravillosa experiencia que había tenido trabajando con sus compañeros de reparto. “Espero que la gente disfrute mucho de la serie. Es un drama familiar, pero también es muy conmovedora, y Margo es un personaje lleno de esperanza”, dijo.

Elle Fanning se convirtió en una de las actrices más importantes de su generación SAMEER AL-DOUMY� - AFP�

“Ella ha afrontado muchas dificultades en la vida, pero de alguna manera siempre logra superarlas”, dijo Fanning sobre su personaje. Y agregó: “Y creo que fue muy inspirador interpretarla por eso, además de que su universo es sumamente particular y muy divertido”.