Oscar 2026: del exclusivo y exótico menú para las estrellas a las bolsas de regalo de US$320.000 para los nominados

El domingo, cuando la transmisión de la edición número 98 de los premios Oscar termine y los nervios hayan quedado atrás, las estrellas de Hollywood se relajarán y disfrutarán de un exquisito banquete. Como cada año, en la terraza del Dolby Theatre se celebrará la clásica cena del Baile del Gobernador, el evento posterior a la entrega de premios que en esta oportunidad le dará de comer a casi 2 mil invitados. ¿El menú? Desde las clásicas mini estatuillas de chocolate bañadas en oro hasta mousse de cangrejo, carne de wagyu, sake y tragos con sabor a México.

Wolfgang Puck junto a su hijo Byron Puck, cocinando para los premios Oscar

El chef Wolfgang Puck será de nuevo el encargado de la comida. Como los últimos 32 años, el austríaco de 76 años, que además es dueño de más de 100 restaurantes desparramados por todo el mundo, preparará sus clásicos platos, pero también habrá lugar para la innovación. Junto a él estará Byron Puck, su hijo y socio. Dentro de los más de treinta platos que habrá durante la noche estará el ya popular pollo cubierto de hojaldre, una preparación tan famosa que hasta la propia Academia compartió en su página web su receta.

Una noche plagada de manjares

La cena del Baile del Gobernador tendrá platos para todos los gustos: los invitados podrán elegir entre comida japonesa, preparaciones austríacas, pastas, carnes y comida vegana. Trufas negras, caviar, carne de wagyu importada de Japón y salmón ahumado son solo algunas de las materias primas de primera calidad que se usarán para agasajar a las celebridades.

Así como el pollo en hojaldre es un infaltable, Puck incluyó en el menú varias novedades: un paté en costra, unos tacos vegetarianos, una mousse de cangrejo y pizzas de dos sabores muy originales: de ensalada césar y de ensalada griega. “Muchísimas de las personas que vienen al baile cada año son las mismas, por eso necesitamos algo nuevo, año tras año”, argumentó el chef. Además, habrá una barra de sushi con cinco chefs especializados que prepararán piezas a pedido.

Y así como hay nuevas apuestas, también hay importantes bajas: el jamón ibérico español, uno de los grandes protagonistas de las cenas pasadas, brillará por su ausencia. La decisión la tomó la Academia, desde donde explicaron que la idea es incorporar en esta oportunidad productos nuevos de otros orígenes.

Sake, tragos y Champagne

Como el año pasado, una de las bebidas protagonistas de la noche será el sake, el tradicional alcohol japonés elaborado a partir de arroz fermentado. Puck eligió la variedad Blue 23 de la marca Dassai. También habrá mil botellas de tequila premium de Don Julio y Lorenzo Antinori, el célebre cofundador del Bar Leone de Hong Kong, viajará especialmente para la ocasión a Los Ángeles para deleitar a las estrellas con cinco cócteles exclusivos realizados con sabores de México y un toque de Italia.

Wolfgang Puck, el chef a cargo del catering de la ceremonia, en la previa de la ceremonia 2020 AP

El postre, el broche de oro

Para el postre, Puck convocó a Kamel Guechida, el francés que cumple el rol de jefe de repostería en Spago, uno de sus restaurantes más exitosos en Los Ángeles. La elección para cerrar la gala es el helado. Los gustos serán vainilla, mazapán, frutilla, pistacho, stracciatella y avellana.

Además, cada invitado tendrá su mini Oscar de chocolate bañado en oro, el infaltable de cada año. En esta oportunidad, se prepararon seis mil ejemplares —algunos para comer allí, otros de souvenir— bajo el mando de Garry Larduinat, el chef ejecutivo de postres de Puck. Cada pieza cuenta con chocolate al 70% y un baño realizado con extracto de limón, triple sec y polvo de oro.

Una bolsa de regalos de más de 320 mil dólares

Además de lograr una nominación a los premios más deseados, 25 nominados recibirán una bolsa de regalos (a la que la organización nombró “todos ganan”) valuada en más de 320.000 dólares que tiene desde sesiones de masajes, un tratamiento de blanqueamiento dental y vouchers para una lipoescultura hasta viajes a lugares exóticos —con kit de valijas incluidas—, cosméticos, bebidas y una sesión con un abogado que incluye la redacción de un acuerdo prenupcial.

Los afortunados serán quienes integran las categorías de Mejor actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto y mejor director. Lo más valioso de la bolsa son los viajes: los destinos van desde una villa de lujo en Playa Hermosa, en Costa Rica, una escapada de diez días a Sri Lanka o una estancia en una villa en el Ártico, en Finlandia. También hay delicias para comer, bebidas varias y una tarjeta emitida por una plataforma para almacenar de manera segura criptomonedas y una sesión de retratos personalizada.

Cuándo es la ceremonia de los premios Oscar 2026

La 98.ª edición de los premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Dolby Theatre, su sede permanente de Hollywood. Esta fecha representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. En la Argentina, la ceremonia se podrá ver en vivo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) y también por la plataforma de HBO Max.