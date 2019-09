El relato emotivo de Melina Lezcano del encuentro con su padre: "Fue sanador"

La cantante de cumbia pop abrió su corazón en el diván de Verónica Lozano Crédito: Instagram

Esta tarde, la cantante de Agapornis estuvo como invitada en Corta por Lozano y, antes de presentar en vivo su nuevo single Soltera, se confesó en el diván con Verónica Lozano.

Después de hablar del éxito de la banda, de cómo se siente ser la única mujer entre ocho varones y de su nuevo hit musical, Melina Lezcano abrió su corazón y contó que hace siete meses conoció a su papá biológico, o mejor dicho, a su padre como ella le dice para diferenciarlo de su papá del corazón: "Me animé a contar mi historia el año pasado. Lo pude sacar y fue recontra sanador. A él lo conocí en febrero. Nunca tuve contacto, tampoco tenía la curiosidad de saber, porque desde los 3 años que vivo con mi papá Tirso, que es quien me crió. No tengo su sangre pero tengo todo de él", comenzó a relatar muy emocionada.

En cuanto a los motivos que la llevaron a contactarlo después de 30 años, la cantante expresó: "Cuando cumplí 30 estaba medio revolucionada, justo había terminado una relación bastante intensa. Sentía la necesidad de conocer mi otra parte. Era una cuestión personal. Iba al médico y me preguntaban por mis antecedentes y la verdad que no los sabía, o solo sabía los de mi mamá. Y bueno, me animé a contactarlo, a perdonarlo. Si uno se queda con cosas por decir o mucho rencor adentro, eso se va enquistando", reflexionó la cantante de cumbia-pop.

Al explicar cómo fue el "operativo" reencuentro, aseguró que las redes sociales fueron de gran ayuda: "Lo contacté a través de Facebook. Yo estaba en contacto con mi primo, que es su sobrino y él me ayudó. Mamá no se quería involucrar pero siempre me apoyó. Al igual que mi papá, aunque siempre le aclaré que él fue, es y va a ser mi papá por siempre", relató Lezcano, quién aseguró que al verlo se sorprendió del parecido físico -"tengo su frente ancha"- que la une a su progenitor.

La cantante de Agapornis hablá del encuentro con su progenitor Crédito: Instagram

Súper emocionada y, ante la mirada atenta de la conductora de Telefe, Lezcano contó cómo fue el gran encuentro y qué le paso internamente después de conocerlo: "El accedió enseguida a verme. Fue un encuentro muy ameno. En ningún momento se justificó de nada, al contrario entendió lo que se perdió en estos 30 años. Al principio, yo pensaba: '¿tan poco valgo para que me dejes así?'. Y si bien no comparto lo que hizo, ahora tampoco lo juzgo. Al escuchar su historia de vida pude entender por qué hizo lo que hizo, por qué se manejó de esa manera".

Acto seguido, y con lágrimas en los ojos, Melina recordó un momento muy emotivo de ese gran día: "Estuvo bueno que me diga: 'Perdoname, no tengo justificativo' y, de mi parte, poder agarrarle la mano y, a pesar de todo, decirle: 'Gracias por darme la vida'. Porque gracias a él, yo estoy en este mundo", reflexionó. Y sin olvidarse de su papá del corazón que fue quien la crió durante todos estos años, agregó: "Le agradezco a la vida que me haya mandado a mi ángel que es mi papá Tirso, porque todo lo que soy es gracias a él. Le agradezco por haberme aceptado como su hija".

Luego, contó que su padre biológico es de Goya, Corrientes y que vive con su mujer y sus tres hijos. Muy contenta, confirmó que, este fin de semana, prometió ir a verla cantar a uno de sus shows: "Este domingo cantamos con Agapornis en Corrientes y me va a ir a ver. Es la primera vez que me va a ver arriba de un escenario".

Por último, la modelo aseguró que conocer a su padre la ayudó a mejorar sus relaciones en el amor: "A la hora de formar una pareja, el tema del abandono siempre rondaba, me generaba mucha inseguridad (.) Me costaba mucho confiar en el otro. Generaba relaciones tóxicas por miedo. Nunca me relajaba ni me dejaba querer. Creo que hoy me siento de otra manera. Si bien todavía estoy en el proceso de sanarlo, siento que me hizo muy bien reencontrarme con mi padre, como que se me destrabó algo después de conocerlo", concluyó.