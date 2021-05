Memes y enojos: la reacción en las redes tras la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity

Tras confirmarse la renuncia de Alex Caniggia a la competencia de MasterChef Celebrity, gran parte de los fanáticos de la competencia que apoyaban firmemente la participación del mediático en el programa estallaron en las redes sociales con todo tipo de mensajes.

La noticia generó enojo y tristeza entre los seguidores del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y no faltaron los que expresaron su deseo de que Telefe logre convencer al participante para que regrese al reality ni los que especularon con la posibilidad de que su partida se debiese a un posible pase a “La Academia”, la nueva competencia de ShowMatch.

A pesar de sus conocidas extravagancias y polémicos comentarios, desde que ingresó a MasterChef Celebrity Alex Caniggia se convirtió en uno de los concursantes favoritos de la audiencia en esta edición. Según explicó su representante, Fabián Esperon, a LA NACION, su decisión de abandonar el programa se debió a que sentía que su ciclo había llegado a su fin.

alex caniggia renuncio masterchef ya no hay razones para seguir viendo el programa pic.twitter.com/f1ThNuCdui — camila (@camiilaturcuman) May 21, 2021

Acorde a ello, en lugar de avisar que no iba a formar parte de los últimos programas, Alex directamente decidió no presentarse a las grabaciones y por ello la producción lo dio por eliminado. “Ya cumplió su ciclo, la pasó bárbaro, pero pensó que ya era momento de no estar más. Todo fue el miércoles, no se presentó porque no quería estar más”, aclaró Esperon.

La salida de Caniggia se verá en pantalla más o menos dentro de un mes, ya que el programa tiene adelantadas varias semanas de grabación. Mientras tanto, en las últimas horas sus fans expresaron su decepción por la partida del concursante a través de mensajes en las redes sociales. Otros recurrieron al humor, a través de memes, para despedirlo.

Se vuelve a fase 1, Jackson se va de Grey's Anatomy, Alex Caniggia deja MasterChef, algo más?? pic.twitter.com/mMyhHMkkU6 — Morita🌙 (@M_Dupp) May 21, 2021

Alex Caniggia deja MasterChef para irse a la academia de ShowMatch



Yo : Me defraudaste Emperador , ya no volvere a confiar en ti , me iré a estudiar una carrera de barat a la Universidad pic.twitter.com/pPy0be4YKY — Mr. X (@L34NR) May 21, 2021

-me trajiste vacunas?

-alex caniggia renunció a Master Chef

- pic.twitter.com/C5WA9XQIPo — Stella Maris Closas (@SoyGermancito) May 21, 2021

“Postulate a presidente, ¡por favor!”, le recomendó con ironía una usuaria. “Groso, con todo las letras, el emperador de la Argentina”, agregó un seguidor aludiendo a la forma en que se expresa el hijo de Mariana Nannis. “No te pueden sacar porque el programa caerá con todo y porque los demás no cortan la pizza”, señaló otro usuario.

“¿Quieren que gane el rey en MasterChef, mi gente?”, expresó el propio Caniggia a través de un tuit a últimas horas del día ayer, cuando se entiende que ya estaba fuera del certamen. En otra publicación, que acompañó de varias fotos de su paso por el programa de las cocinas, “El emperador”, como se hace llamar a sí mismo el también cantante, lanzó además unas rimas en tono triunfal asegurando tener él mismo “todo lo que tiene que tener una estrella”.

CÓMO QUE RENUNCIÓ ALEX CANIGGIA A MASTERCHEF QUIEREN QUE ROMPA TODO pic.twitter.com/uBoNqlRum4 — Florencia Carcar (@florcarcar) May 21, 2021

Del moro: Hoy te vas?

Alex Caniggia: Si yo me voy se termina Master Chef#MasterChefArgentina pic.twitter.com/9UqJGnZlU9 — ᴮᴱCromática♏ (@Roomi_Bz) May 17, 2021

Alex Caniggia renunció a Masterchef y se iría a la Academia de Showmatch. Ahora entendemos todo. pic.twitter.com/OD8sfjdSGx — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) May 21, 2021

alex caniggia me enseñaste a no ser barats y ahora renunciaste a masterchef para irte al programa más barats del país pic.twitter.com/HQZUjdLnAy — yoni;🇦🇷 fav y rt a mi fijado (@myxstyles91) May 21, 2021

