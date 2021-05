Alex Caniggia renunció a MasterChef Celebrity

La impulsiva renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity tomó por sorpresa no solo a la producción del ciclo, sino también a sus compañeros. Según pudo saber LA NACION, el participante decidió abandonar el reality show de Telefe porque sentía que su ciclo había llegado a su fin.

Fiel a su estilo, en lugar de avisar que no iba a formar parte de los últimos programas, Alex decidió directamente no presentarse a las grabaciones. Fue el miércoles pasado, cuando después de esperarlo un tiempo, la producción lo dio por eliminado.

“Ya cumplió su ciclo, la pasó bárbaro, pero pensó que ya era momento de no estar más”, le dijo su representante, Fabián Esperon a LA NACION. “Todo fue el miércoles, no se presentó porque no quería estar más”, agregó.

La salida de Caniggia se verá en pantalla más o menos dentro de un mes, ya que el programa tiene adelantadas varias semanas de grabación. Por eso, antes de ver su eliminación de la competencia gastronómica, habrá otros participantes que dirán adiós a las exigentes cocinas.

Esta mañana, Ángel de Brito había anunciado en su cuenta de Twitter la renuncia del participante. Sin embargo, los rumores de pelea y conflicto que surgieron alrededor de su salida, fueron desmentidos por el entorno del influencer, que aseguraron que todo se dio en buenos términos.

Alex Caniggia renunció a Masterchef pic.twitter.com/KmKc7lyorQ — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 21, 2021

Con su participación en el reality de cocina, Alexander Caniggia se convirtió en una de las grandes sorpresas de MasterChef Celebrity 2. El hijo de Mariana Nannis resultó ser uno de los famosos más carismáticos del certamen gastronómico y se hizo querer tanto por sus compañeros como por los televidentes.

