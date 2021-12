Mercedes Ninci contó qué la enamoró de su actual novio y cómo llevan la relación a distancia

Siempre es la encargada de dar noticias, ahora la noticia es ella. Tras ocho años de haberse separado del padre de sus hijos, Mercedes Ninci presentó a su nuevo novio, Alberto Curi, y contó qué fue lo que la enamoró de este salteño que trabaja en el campo y las peñas. Tras aclarar cómo hace para vivir este amor a la distancia, la periodista confesó: “Me recita a Neruda cuando estoy en un móvil”.

Si bien Ninci no suele hablar de su vida privada, esta vez fue diferente. Su felicidad y su sonrisa la delataron y la cronista de Radio Mitre no tuvo opción. “Sí, estoy de novia”, revelaba días atrás cuando todos preguntaron por una misteriosa foto que publicó en sus redes junto a un hombre. “Yo puse una foto en Instagram porque me pintó, porque me tiembla el corazón”, lanzó la enamorada este jueves desde el móvil de Nosotros a la mañana.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la periodista contó por qué su hombre es mágico. “Yo estoy enamorada de él desde hace mucho tiempo, desde que conocí su historia en 2017. Antes de conocerlo, ya estaba enamorada de él. La hermana es amiga mía y me había contado su historia. Él había tenido cáncer de piel, después necrosis en las piernas y los tobillos, después estuvo en silla de ruedas dos años y un día vio en un canal de televisión una imagen del Aconcagua y ahí se propuso subirlo y abordar la vida de una manera diferente. A los 6 meses ya estaba haciendo cumbre en el Aconcagua y a partir de ahí empezó a subir las montañas más altas del mundo, está haciendo las siete cimas más altas del mundo. Es un genio, es mágico”, señaló mostrando una clara admiración.

Sin embargo, no todo es color de rosas en su relación. El vive en Salta y ella en Buenos Aires, por lo tanto la distancia es algo con lo que la pareja está aprendiendo a convivir. “Hace un mes y medio que no lo veo. El vive allá porque trabaja en una peña (la familia tiene varias) y en el campo”, indicó quien está planeando viajar a visitarlo en enero. “Este mes es medio complicado. Yo también viajo a Córdoba para visitar a toda mi familia, así que este mes lo veo difícil”, agregó con tristeza.

Tras remarcar que son de dos mundos totalmente diferentes, Ninci reveló que su novio le recita poemas de Neruda cuando está en los móviles. “En la calle nos tocan las peores notas: el bombo, los piquetes, los tiroteos. Yo vivo hace 30 años en pleno quilombo. El jueves pasado hubo 16 marchas en Buenos Aires y cuando iba por la sexta agotada escucho que me llega un mensaje con una poesía de Neruda y me llega al alma”, expresó conmovida.

“El es un hombre del paisaje, le gusta la montaña, estar debajo de los árboles, los animales. Yo estoy en las nubes. Qué me van a hablar de inflación, del Covid...”, reflexionó mientras advertía: “Hace tiempo mis hijas me decían: ‘Mamá, buscate un chongo’. Esto no es un chongo, es Alberto mágico”, remató enamorada.