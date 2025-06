Marcha por Cristina Kirchner | Militantes echaron de un bar de Plaza de Mayo a la movilera Mercedes Ninci

La periodista Mercedes Ninci denunció este miércoles, a través de sus redes sociales, haber sido echada por militantes de bar en Plaza de Mayo mientras cubría la marcha contra la condena a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Me quisieron sacar el celular y me empujaron para que me fuera”, contó en un posteo que subió a la plataforma Instagram. Compartió además las imágenes del episodio.

Según detalló Ninci, había ingresado al local gastronómico Pertutti para “ir al baño” cuando se encontró un gran contingente de manifestantes -algunos sentados en mesas y otros esperando a ser atendidos-, quienes al verla empezaron a cantar consignas -la tildaron de “gorila” por ejemplo- mientras hacían la “V de la victoria”.

Fue entonces que la periodista sacó su celular y decidió grabarlos. “Ensobrada, ensobrada, ensobrada”, entonaron a viva voz los militantes en un tramo del video. A ello, y antes de intentar retirarse del lugar, Ninci responde: “Vayan a laburar. Vayan a laburar. Vayan a laburar”. “Laburamos todos, Mercedes”, contesta otra mujer.

Finalmente, cuando la cronista se dirigía hacia la puerta, acusa recibir un empujón de una manifestante, a quien filma mientras le lanzaba manotazos. “Bueno”, dice Ninci antes de que la grabación se corte.

“Quiero agradecer a las empleadas del bar que me ayudaron porque me querían romper el celular. No todos son violentos. En Plaza de Mayo hay gente pacífica que saqué al aire sin problema”, destacó en su publicación.

La publicación de Mercedes Ninci en Instagram

Durante la jornada, luego de varios idas y vueltas, el Partido Justicialista (PJ) junto a diversas organizaciones sociales y políticas lideraron una movilización masiva hacia Plaza de Mayo desde las 10. El objetivo de la protesta fue exigir la “liberación” de las dos veces presidenta, luego de que la Justicia le otorgara la prisión domiciliaria.

Acatando las ordenes de la Justicia, la extitular del Senado participó de la medida de fuerza con un mensaje a la militancia desde su departamento del barrio de Constitución. Fue la única oradora del acto, que comenzó a las 14.

A través de un audio grabado de ocho minutos y sin imagen, la expresidenta cuestionó el fallo que la inhabilita a competir para ocupar cargos públicos y pronosticó que el gobierno de Javier Milei “tiene vencimiento”.

Políticos, referentes y militantes durante la marcha por la condena de Cristina Kirchner, en la Plaza de Mayo Pilar Camacho - LA NACION

“Estoy San José 1111, firme y tranquila y con la prohibición de salir al balcón. Un cachivache todo. Lo que más me gustó es escucharlos cantar vamos a volver”, comenzó Cristina Kirchner su discurso, más breve de lo que acostumbra. Repasó algunas conquistas de lo que llamó “década ganada”, como que “los laburantes lleguen a fin de mes y que los jubilados tengan remedios”. Y agregó: “Ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas”.

“Este modelo que ahora encarna Milei es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur. Ya lo vimos con Martínez de Hoz y Cavallo, en los 90. ¿Cómo se sostiene un modelo donde la gente tiene que tarjetear la comida y no puede pagar la tarjeta, donde es mejor comprar ropa afuera ya que es más barata que en el país?”, criticó Cristina el rumbo económico de la gestión libertaria.

Concentración en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner tras confirmarse su prisión domiciliaria. Soledad Aznarez - LA NACION

“El verdadero poder económico sabe que este modelo económico se cae. Y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Yo estoy aquí presa sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque no las podría regar. No me dejaron competir porque saben que pierden”, señaló en uno de los tramos más aplaudidos.

Tenemos que organizarnos, sin violencia, pero con coraje. El pueblo argentino sabe ponerse de pie. Volvió con Perón, volvió con Néstor. Vamos a volver con más sabiduría y con más fuerza. Desde donde me toque estar, desde la trinchera, voy a estar. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos patria. Vamos a volver”, se entusiasmó casi sobre el final del mensaje grabado.

Marcha en apoyo a Cristina Kirchner en Plaza de Mayo Pilar Camacho

Después de un breve paréntesis, su voz volvió a la plaza, pero fue en vivo, en una comunicación espontánea, de casi un minuto y medio. “Tenemos que darnos maña para comunicarnos ahora, con esto de la tecnología”, intentó relativizar este primer acto montado desde la prisión domiciliaria. Agradeció el apoyo y cortó.