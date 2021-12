Mercedes Ninci presentó a su novio: “En las nubes”

Después de ocho años de haberse separado del padre de sus hijos, Mercedes Ninci volvió a enamorarse. La periodista lo confirmó a través de una publicación en sus redes sociales en la que se muestra en diversos puntos de Salta con su flamante compañero.

“En la nubes”, escribió la panelista de Polémica en el Bar en su cuenta de Instagram, en un juego ambiguo de palabras entre los miles de metros de altura en donde se encontraba y su actual estado emocional. De hecho, en la imagen que acompaña el texto, Ninci aparece abrazada a su novio, Alberto Curi Aragón, delante de la capilla San Rafael, ubicada en el ascenso a la Sierra de Cachi.

En otro foto, la movilera de Radio Mitre posa junto a su pareja en la ciudad de Salta. “Feliz”, tituló esta vez en la foto que los muestra a ambos abrazados en la capital de la provincia del norte argentino.

Asimismo, su pareja hizo lo propio en sus publicaciones. “Llegaste vos y floreció el cardón”, escribió Aragón sobre una imagen de ambos en tierras salteñas. Mientras que en otro posteo muy similar junto a ella escribió: ”Bajo un cielo tan puro que agota nuestra dicha“.

Incluso en ese última publicación, la periodista le respondió. “Estoy en medio de las 14 marchas que hay ahora en el centro porteño y mi alma necesita un poeta con tonada, con aroma a leña, que ame el monte, las alturas y la chacarera. Creo que lo encontré...”️, escribió Ninci. “Entre callejuelas olvidadas, viejos cardones solitarios y nubes que humedecían nuestras almas, creo que nos encontramos”, coincidió Aragón.

De enamoradiza a relaciones con cama afuera

Mercedes Ninci estuvo casada durante 20 años con un camarógrafo de eltrece, con quien tuvo cuatro hijos. En 2013 se separaron y desde entonces no se conocieron públicamente nuevas relaciones. No obstante, en junio pasado fue vinculada con el chef Christophe Krywonis, cuando ambos eran panelistas en Lo de Mariana (eltrece), pero aclararon que era solo juego para el ciclo.

En una entrevista con LA NACION, en tanto, la periodista fue consultada sobre el amor. “Cuando era chica era enamoradiza, pero ahora me he enamorado de tipos muy especiales. Me gustan los hombres del interior. Y si llega a suceder, será con cama afuera: me lo enseñó Magdalena [Ruiz Guiñazú] y es la Biblia, sobre todo si tenés cuatro hijos porque ya tienen un padre y no necesitan otro”, contestó.

Mercedes Ninci posa para una entrevista con LA NACION. DIEGO SPIVACOW / AFV

Asimismo, en 2020, cuando fue entrevistada por Tomás Dente en Vino para vos (KZO), la cronista reveló: “El año pasado, un poco antes de la pandemia, me re enamoré de un tipo del interior”. Dente, entonces, le preguntó si existía la posibilidad de retomar el vínculo. “No sé. Es un hombre mágico de los que hay pocos”, respondió.

Y continuó: “Pero ya pasó, con la pandemia se complicó. Es un hombre mágico, de los que hay pocos. Sencillo, de campo, nada que ver con el poder ni con todas esas cosas que deslumbran a muchas mujeres, pero a mí, realmente, no”. Si bien Ninci no dio su nombre, por la descripción indica que se trataría de su actual pareja.