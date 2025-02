“Mi hijo se siente culpable”: Ryan Dorsey, pareja de Naya Rivera, reveló un detalle conmovedor sobre la trágica muerte de la actriz

En junio de 2020, una noticia conmovió al mundo: Naya Rivera, exprotagonista de Glee, murió ahogada mientras navegaba con su pequeño hijo, Josey. Este miércoles, el tema volvió a ganar espacio en los principales medios estadounidenses luego de que la expareja de la actriz, Ryan Dorsey, compartió un nuevo detalle desgarrador de aquel fatídico día.

El actor, de 41 años, decidió hablar por primera vez sobre lo ocurrido en una entrevista exclusiva que brindó a la revista People. Allí, reveló que Josey, el hijo de ambos que actualmente tiene 9 años, aún se siente culpable de no haber podido salvar a su madre cuando la vio ahogarse mientras navegaban un bote alquilado en el lago Piru, en el condado de Ventura, California.

“ Algo que Josey dice una y otra vez desde aquel momento es que encontró una cuerda, pero cuando quiso tirársela, vio que había una araña grande en ella y sintió demasiado miedo y se paralizó ”, reveló el actor. Y agregó: “Yo le digo una y otra vez: ‘Amigo, esa cuerda no iba a ser lo suficientemente larga’”.

En la entrevista, Dorsey señaló que Josey, que tenía solo 4 años en el momento en el que se produjo la tragedia, también recuerda que había mucho viento ese día y describe que le preocupaba meterse al agua, pero su madre le dijo: “¡No seas tonto!”.

Después de nadar un rato, Rivera notó que el bote no estaba equipado con ancla ni dispositivos de flotación -puntos que Dorsey incluyó en la demanda por negligencia que presentó en nombre de Josey contra el condado de Ventura y que se resolvió en 2022-, y por lo tanto, estaba a la deriva.

En ese momento, la actriz le pidió a su hijo que nadara de regreso a la embarcación, y él recuerda haber agarrado “los tanques” y haber tirado de ellos “alrededor del bote”, según contó Dorsey. Esa versión se contradice con la oficial: el informe del incidente decía que Rivera se ahogó después de agotarse por haber llevado a su hijo de regreso al bote.

“Él dijo que lo último que ella dijo fue su nombre, y luego ella se hundió y él no la volvió a ver”, relató Dorsey. “ Me parte el alma que él haya tenido que presenciar sus últimos momentos ”, indicó el actor.

Dorsey se enteró de que Rivera había desaparecido gracias a una llamada del marido de su madre, Yolanda. En ese momento, él se encontraba en un supermercado de California, comprando comida para la barbacoa de cumpleaños de un amigo. “Me desplomé sobre un palé de bebidas. Temí lo peor”, rememoró.

Inmediatamente, se subió a su coche y condujo a 230 kilómetros por hora hasta el lago Piru. “Conduje a 200 y pico todo el camino con las luces de emergencia en las cuatro direcciones, llorando y fumando un cigarrillo tras otro, y yo ni siquiera fumo, en realidad. Solo quería llegar y abrazar a Josey ”, agregó.

El pequeño había sido encontrado solo y dormido y solo en un pontón a la deriva que Rivera había alquilado tres horas antes ese día. “Si hubiéramos perdido a Naya y a Josey, no sé cómo habría seguido con mi vida”, indicó Dorsey. “No sé qué habría hecho, pero estoy seguro de que no habría sido nada bueno”, aseguró.

Después de cinco días de búsqueda, el cuerpo de Rivera fue encontrado el 13 de julio, en una parte remota del lago. “Cuando eso sucedió, me quedé sacudiendo la cabeza y pensando: ‘No puedo creer que se haya ido’”, recordó Dorsey. Y reveló: “ Todavía hoy me parece surrealista ”.

Hace dos años, el actor abandonó Los Ángeles y regresó a su estado natal, Virginia Occidental, junto a su hijo. “ Armamos un libro de recuerdos de Naya para Josey que siempre está junto a su cama, y ​​durante las vacaciones lloraba mirándolo ”, contó Dorsey.

“En esos momentos, solo puedo darle un abrazo y decirle: ‘Lo sé, la vida no es justa. Suceden cosas malas e inexplicables, pero vos solo tenés que hacer lo mejor que puedas para ser una buena persona’”, explicó.

El actor, que reveló que la Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias y las celebraciones en las que se suelen reunir las familias son los momentos más difíciles para su hijo, indicó: “ Es difícil intentar explicar cosas que vos mismo no entendés . No creo mucho en esa máxima que reza que todo sucede por una razón, porque nunca se me ocurre una razón por la que mi hijo no deba crecer junto a su madre”.

