Mi pobre angelito 2 casi se queda sin uno de sus icónicos ladrones: “Aunque sabía que no podían hacer la película sin mí, también estaba algo inseguro”

Con un presupuesto de 18 millones de dólares, Mi pobre angelito recaudó poco más de medio millón. Fue un negocio enorme para la 20th Century Fox, y por ese motivo, la puesta en marcha de una segunda parte fue inmediata. El director Chris Columbus comenzó a trabajar en una nueva aventura de Kevin (Macaulay Culkin), esta vez en Nueva York, en donde iba a volver a cruzarse con los ladrones del primer film, Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Steen). Pero debido a una dura negociación con Stern, el proyecto estuvo muy cerca de llevarse a cabo solo con Pesci.

Hace pocos días, Daniel Stern publicó su libro de memorias, Home and Alone, en el que detalló que cobró trescientos mil dólares por actuar en Mi pobre angelito. Para ese film, el actor se comprometió para trabajar durante seis semanas, que luego pasaron a ser ocho. Frente a eso, él exigió un aumento que inicialmente se negaron a darle. Y si bien la producción intentó utilizar un doble, finalmente debieron volver a convocarlo y le aseguraron que iban a honrar el compromiso por no superar las seis semanas de rodaje. Frente a esa experiencia, Stern confesó que sabía que debía estar atento a una posible nueva negociación. Y así llegó la noticia de una secuela.

Originalmente para Mi pobre angelito 2, los productores le ofrecieron a Stern la suma de seiscientos mil dólares, y el intérprete detalló: “Era el doble de mi salario anterior, pero estaba lejos de ser la fortuna que yo esperaba. Les pregunté entonces si Joe Pesci iba a cobrar lo mismo, y me dijeron que no”. Entonces le aumentaron el monto a ochocientos mil, y aunque estuvo cerca de aceptar, luego descubrió que Pesci iba a cobrar entre dos y tres millones de dólares, más un porcentaje por la venta de entradas.

Luego de despedir a su agente, que le insistía por aceptar los 800 mil, Stern comenzó a negociar él mismo por su salario. De ese modo, le exigió a la producción un pago de un millón y medio de dólares, más un dos por ciento sobre la venta de entradas. Faltaban muy pocos días para comenzar a filmar la película, y todo indicaba que Marv no sería parte de la dupla de ladrones, lo que suponía un verdadero problema para la trama.

Finalmente el presidente de 20th Fox, Joe Roth, levantó el teléfono y se comunicó con Stern, pidiéndole que comenzara a filmar aún sin el contrato listo. El actor demostró buena voluntad y empezó a trabajar. Eventualmente recibió el salario pretendido de un millón y medio, y obtuvo un uno por ciento de las ganancias. “Aunque sabía que no podían hacer la película sin mí, también estaba algo inseguro, teniendo en cuenta que casi estropeé todo una vez”, confesó Stern en sus memorias, y luego concluyó: “No quería pecar de ser avaricioso teniendo en cuenta lo mucho que amaba esa película y a ese personaje”.

Una coincidencia increíble

Hace poco tiempo, un fanático de Mi pobre angelito descubrió una increíble coincidencia que une ese film a Friends, y un director artístico confirmó su teoría. La película se estrenó en 1990, mientras que en 1994, Friends daba el salto a la pantalla chica. La historia comenzó cuando el usuario Scott Westwood expresó a través de su cuenta de Instagram: “Los Bing podrían haber adoptado a Kevin después de que, inevitablemente, se lo llevaran los servicios sociales ante la negligencia de sus padres”.

“Acabo de enterarme de que Chandler y Mónica de Friends se mudaron a la casa de Mi pobre angelito”, comenzó Scott. El fanático mostró una escena en la que la pareja que vive en Nueva York se traslada en la última entrega a una vivienda más grande y a las afueras de la ciudad. Y advirtió: “¿Ven la casa con el garaje? ¿No les resulta familiar?”.

Al instante, mostró el momento en el que el pequeño Kevin camina por el barrio inundado de nieve y permanece pensativo mientras observa la misma fachada que se observó a través de la ventana de Mónica y Chandler.

“¿Quieren más pruebas?”, señaló Scott, a través del clip que acumuló más de 688 mil likes. Así, mostró una casa pintada de azul con una guirnalda en la puerta, justo enfrente de la vivienda de los Bing. El mismo detalle que apareció en una escena en la que Culkin se desliza en trineo para huir de sus atacantes.

“Esto es muy divertido”, advirtió Daren Janes, quien se identificó como director artístico de Friends a través de un comentario en la publicación de Scott. Y continuó: “Me pillaste. La casa era un set. Los actores entraban por la puerta principal, así que veíamos el exterior. Usamos el fondo de una compañía llamada Pacific Studios, que se hizo para Mi pobre angelito porque se veía mejor a través de las ventanas”. Para felicitar al autor de la publicación por su descubrimiento, Janes concluyó: “¡Buen ojo, amigo!”.

