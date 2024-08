Mia Goth, la actriz en ascenso y reina del terror que superó las leyendas sobre su pasado

Escuchar

Dueña de un enigmático rostro y un carisma inusitado, Mia Gypsy Mello da Silva, conocida popularmente como Mia Goth, nacida hace 30 años en Londres, vive por estos días la alegría de un nuevo estreno, gracias a un personaje que le ha permitido acercarse al gran público. Como Maxine Minx, el personaje que la catapultó a la fama en la trilogía de horror de Ti West, e impulsa la narración de MaXXXine, que hoy llegó a los cines argentinos, Goth también vive el asedio del pasado.

La joven, que con un ascenso meteórico, es sin dudas la cara del cine de género en la actualidad, estrena el cierre de la trilogía iniciada con X, dejando atrás rumores de maltrato hacia extras en sus films y una extraña leyenda urbana que afirmaba que, como su personaje, había actuado en cine para adultos.

Goth, a sus 30 años, ya ha trabajado con grandes cineastas autores del cine contemporáneo, como Lars von Trier (Nynphomaniac: Volumen 2), Claire Denis (High Life) y Luca Guadagnino (Suspiria), forjándose un nombre y demostrando que no era una más, y ha compartido dos películas con “nuestra” Anya Taylor Joy (Emma, El secreto Marrowbone), otra de las grandes figuras del recambio del star system cinematográfico hollywoodense.

En Emma, junto a Sophie Thompson y Anya Taylor-Joy

La historia de Goth es de esas que se escriben como cuentos de hadas, pero sin muchos artificios. Descubierta a los 14 años por un cazatalentos, comenzó a dar sus primeros pasos como modelo realizando campañas para grandes marcas, aunque siempre su objetivo fue llegar al cine.

A los 18 hizo su primera colaboración con Von Trier, en donde conocería a su marido, el polémico Shia LaBeouf, denunciado por violencia de género por parte de su expareja FKA Twigs, con quien tuvo un hijo.

Concentrada en su carrera, Goth decidió seleccionar cuidadosamente cada uno de los siguientes pasos a dar, acercándose, tras algunas experiencias en el cine de género, al provocador director Ti West, creando la más aterradora de las sagas con eje en una mujer empoderada en el centro.

Ahora llega MaXXXine, enmarcada en el conservadurismo de los años 80 de la era Reagan y el alejamiento del Estado en las políticas públicas, lo que en la ficción provoca la llegada de asesinos seriales que funcionarían, según ellos, como los encargados de reordenar los “valores”.

Como Maxine Minx en su primera aparición, el film X

Con West congenió rápidamente: “Había visto mi trabajo hasta entonces y supongo que le gustó. Así es como conseguí esa reunión. Pero sí, he estado en innumerables audiciones, y fui capaz de tirar de mi propia experiencia en esta escena. Al igual que Maxine, me encantó la oportunidad de hacer una audición y lo disfruté. Siempre supe que no se trataba necesariamente de conseguir la película, sino de practicar mi oficio, mi interpretación. Realmente creo que actuar es como un músculo, y si no lo usás lo suficiente o con la frecuencia suficiente, tiende a atrofiarse. También me encanta su naturaleza competitiva. Soy muy competitiva, al igual que Maxine. Nunca me siento intimidada cuando voy a una audición”, reveló

El contexto imaginado para esta nueva entrega era el ideal para que Maxine Minx, escapándose de la tragedia recién vivida, pueda incursionar en la industria cinematográfica comercial, sin ocultar su pasado en el cine porno, y demostrando que su talento tiene que ver más con enamorar a la cámara que a sus partenaires en la cama.

Sobre su personaje, y, particularmente su interpretación en el cierre de la trilogía, la actriz ha dicho “Maxine es intrépida y eso es lo que la hace tan atractiva. Se enfrenta a situaciones extremadamente traumáticas de las que mucha gente probablemente no sería capaz de salir adelante, pero hay un fuego en ella y no va a dejar que nada se interponga en su camino. Por eso me gusta tanto interpretarla. Porque a menudo es difícil encontrar personajes femeninos que tengan tanta influencia en sus vidas y una visión tan clara de sí mismas. Esa es una de las razones por las que me atrae tanto el género, supongo que porque Maxine es tan poderosa. Demasiado a menudo me encuentro con papeles femeninos y suelen ser testigos de todo lo que sucede. Y no me gusta interpretar eso. No me gusta ser testigo de toda la acción y la vida que está pasando. Quiero hacerlo yo mismo. Y en el terror, he encontrado una plataforma para eso”.

En Pearl, segunda parte de la trilogía de Ti West, que también ayudó a escribir HBO

Justamente como protagonista de su propia vida, Goth desarrolló junto a West el guion de Pearl y volvió a encarnar a Maxine en MaXXXine, en donde la joven actriz intenta abrirse paso en un mundo de hombres mientras es acechada por el pasado al recibir en su domicilio una cinta de VHS casera que posee imágenes de los siniestros sucesos acontecidos en X, y que la llevarán a desconfiar de todos y todas, pero sin desenfocarse de su objetivo: ser la nueva gran estrella de Hollywood.

Sobre encarnar a Maxine y también a Pearl, en la precuela de la trilogía Goth dijo: “Nunca podría haber previsto en lo que se iba a convertir cuando conocí a Ti West en 2020, estábamos hablando de la película X y del papel de Maxine. Por aquel entonces, ni siquiera sabía nada de la precuela de Pearl y de esta tercera película, MaXXXine, que se me reveló más tarde. Me cambió la vida. No sé si volveré a vivir una experiencia igual. Ha sido la experiencia más gratificante de mi carrera desde el punto de vista creativo, y he interpretado a dos de mis personajes favoritos, Maxine y Pearl. Me lo he pasado muy bien, he hecho muchas amistades y he aprendido mucho. Me siento una actriz mucho más fuerte gracias a estas tres películas”.

Fanática de la recientemente fallecida Shelley Duvall, busca lograr una carrera en la que, como lo hizo la protagonista de El resplandor, pueda diversificar sus actuaciones, pero también elegir con sumo cuidado el próximo paso que dará, a la vez que dejar el misterio sobre su vida personal, manteniéndose, por decisión propia, alejada de las redes sociales.

Con su marido, Shia LaBeouf, en la alfombra roja Samir Hussein - WireImage

En retrospectiva, Goth mira su carrera y afirma “He sido increíblemente privilegiada y, sin embargo, he trabajado duro para llegar a esta posición. Llevo haciendo películas desde que tenía 18 años, y X fue el primer papel protagonista que interpreté encarnando a Maxine. Me llevó mucho tiempo llegar a ese punto, y no lo habría hecho de otra manera. Cuando estás en medio y tenés mucha hambre y te preguntas cuándo va a llegar esa oportunidad, podés sentirte un poco impaciente. Pero ahora, en retrospectiva, creo que todo sucedió en el momento perfecto. No sé si habría estado preparada para interpretar dos papeles así en X, tanto el de Pearl, la mayor, como el de Maxine. No sé si habría sido capaz de hacer Pearl sin toda la experiencia que me ha dado la angustia de sentirme tan cerca de ciertos proyectos y al final no conseguirlo. Creo que en el futuro me gustaría seguir intentando cosas nuevas, desafiándome a mí misma y haciendo cosas que me den miedo”.

En su horizonte más cercano está su incorporación al universo Marvel en la nueva entrega de Blade, el cazavampiros, y en la adaptación que Guillermo del Toro está realizando de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley que una vez más llegará a la pantalla grande, junto a Jacob Elordi y Oscar Isaac.

