Michael Fox, muy severo con la fama en la actualidad: “No teníamos las redes sociales ni ninguna de esas porquerías”

Nadie duda que Michael Fox es una de las mayores celebridades de Hollywood, un actor que comenzó a luchar por su lugar en la industria a una edad muy temprana, y se consagró siendo poco más que un adolescente. Por ese motivo, sus opiniones son tomadas con mucho respeto, como alguien que comprende muy bien la lucha que implica llegar a “ser alguien” en un mundo tan competitivo como el del cine y la televisión en Estados Unidos. Y en una reciente entrevista, el protagonista de Muchacho lobo fue muy severo con respecto a la ávidez de fama, y sólo fama, que observa en las generaciones más jóvenes.

En una nota con la revista People, Fox se refirió a los años ochenta y comentó: “Hay una expresión que escuché cuando me dieron un Oscar honorífico, cuando alguien me dijo ‘sos un famoso de los ochenta’. Y cuando me lo dijeron pensé que eso estaba bueno porque es cierto, nosotros éramos diferentes, éramos más duros. No teníamos las redes sociales ni ninguna de esas porquerías. Simplemente éramos famosos, y gracias a nuestros propios medios. Y era una época increíble”. Y de forma muy clara, más adelante aseguró: “Había que ser talentoso, eso siempre ayudaba”

Con respecto a las tendencias actuales, luego Fox expresó: “Nosotros nos rompíamos el lomo. Ejercitábamos nuestros músculos como actores, mirábamos a otros intérpretes, les preguntábamos sobre sus técnicas y hablábamos mucho de eso. Pero ahora resulta que tenés gente que anda por ahí preguntándote cuál es la marca de tu sweater o cómo es algún paso de baile, y con eso ya les alcanza para ser las personas más famosas del mundo”.

Michael J. Fox en una imagen de su documental, Still Apple

Entre muchos de los nombres que le profesan un enorme respeto a Fox, se encuentra ni más ni menos que el de Martin Scorsese. En una velada muy especial celebrada el año pasado, el director de Taxi Driver le brindó un cálido mensaje a a ese intérprete.

En una velada que reconocía la trayectoria de Michael Fox, Martin Scorsese tuvo la posibilidad de subir al escenario y hablar sobre el legado de ese actor y el modo en el que influyó en su vida. Al momento de repasar su trayectoria, el realizador confesó sentirse “impactado por su energía y la fuerza de su presencia” y remarcó que “Michael fue hecho para el cine”.

“Si miran a la filmografía de Michael, préstenle atención a la cantidad de proyectos que realizó desde su diagnóstico de Parkinson. Y a lo largo de ese camino, él no sólo comenzó su propia fundación, que recibió una gran cantidad de dinero para todo tipo de investigaciones, sino que también se convirtió en un verdadero faro para muchas personas con Parkinson, entre las que se encuentra mi esposa, Helen. Michael, tu apoyo significó todo para ella y para mí”, agregó Scorsese.

Al momento de recibir esas palabras, Fox dio un mensaje en tono descontracturado. “Me voy a convertir en calabaza en unos cinco minutos, así que intentaré estar a la altura. Yo no tengo una vida triste o lacrimógena. Me pasó algo que realmente fue un drama, pero que también me puso en la posición de hacer otras cosas que fueron efectivas y que hasta quizá sirvieron para mejorar varias situaciones”.

Por la misma época en la que Fox recibió ese emotivo mensaje de Scorsese, también él utilizó sus redes sociales para desearle feliz cumpleaños a su mujer con unas dulces palabras y una serie de fotografías de ambos.

En ese momento, la estrella publicó un conmovedor álbum de fotos en Instagram, que incluía una instantánea de la pareja abrazada frente al mar, una postal junto a sus hijos y varias imágenes de ella posando tanto en la alfombra roja como en contextos más casuales. “Ella colma de amor a las personas que ama, les demuestra lo que siente”, comenzaba el texto con el que acompañó las fotografías. “Feliz, feliz cumpleaños, Tracy Pollan, mi chica de verano para siempre, mi amor, mi mejor amiga y la más hermosa e increíble madre para nuestros cuatro hijos estupendos”.

