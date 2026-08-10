Mientras Nicole Kidman celebra el regreso de Hechizo de amor, una actriz lamenta haber quedado afuera de la secuela

Mientras Nicole Kidman disfruta públicamente del reencuentro con el universo de Hechizo de amor y comparte con sus seguidores imágenes del rodaje de la esperada secuela, Evan Rachel Wood atraviesa la otra cara de la historia: la actriz que interpretó a una de las hijas de Sally Owens en la película original confirmó que no fue convocada para volver y admitió que está triste por haberse perdido la posibilidad de reunirse con sus antiguas compañeras.

A casi tres décadas del estreno de la película, las brujas de la familia Owens vuelven a encontrarse en Hechizo de amor: La magia continúa. Kidman, que interpreta nuevamente a Gillian, una de las hermanas protagonistas junto a Sandra Bullock, parece disfrutar especialmente el regreso a un mundo que marcó una época. El viernes 7 de agosto, la actriz de 59 años publicó en Instagram una serie de fotografías tomadas durante el rodaje, en las que se la puede ver junto a Bullock, Joey King y Maisie Williams.

Una de las imagenes que compartió Nicole Kidman en sus redes junto al elenco de Hechizo de amor: la magia continúa instagram.com/nicolekidman

Las imágenes muestran buena parte de la estética que hizo reconocible a la película original de 1998. Kidman aparece rodeada de plantas, libros, pociones y elementos propios de la hechicería, además de un gato negro, mientras se prepara para volver a ponerse en la piel de Gillian. También permitió que sus seguidores volvieran a ver la famosa casa de estilo victoriano que funciona como hogar de las hermanas Owens. Aunque el exterior pertenece a una construcción real, los interiores fueron recreados en un estudio para la nueva película.

Nicole Kidman en el set de la esperada secuela instagram.com/nicolekidman

En otras fotografías, Kidman aparece junto a Bullock, King y Williams con vestidos vaporosos y sujetas mediante cables, aparentemente durante el rodaje de una escena en la que las protagonistas deben volar. La pantalla azul utilizada detrás de ellas revela, además, parte de los trucos necesarios para construir esa nueva dosis de magia cinematográfica.

La actriz, junto a un miembro del equipo, supervisando una de las escenas instagram.com/nicolekidman

Pero quizás las imágenes más significativas sean las que muestran al elenco compartiendo abrazos, sonrisas y momentos de complicidad tanto frente como detrás de las cámaras. “Solo un poquito de magia”, escribió Kidman junto a la publicación, acompañando la frase con emojis de una estrella, una luna y una bola de cristal.

Las cuatro protagonistas, vestidas de gala instagram.com/nicolekidman

Para la actriz, el regreso tiene además un componente sentimental. Hechizo de amor, estrenada en 1998 y basada en la novela homónima de Alice Hoffman publicada en 1995, convirtió a Kidman y Bullock en las hermanas Gillian y Sally Owens, dos brujas descendientes de una mujer vinculada ficticiamente con los juicios de Salem. Sobre ellas pesa una antigua maldición: cualquier hombre que se enamore de una mujer de la familia está condenado a morir.

Otra d elas imagenes del detrás de escena instagram.com/nicolekidman

La nueva película llegará a los cines en septiembre, 28 años después de la primera entrega, y volverá a reunir a Kidman y Bullock en sus papeles originales. También regresarán Dianne Wiest y Stockard Channing como las tías Jet y Franny, mientras que Joey King y Maisie Williams se incorporarán como integrantes de la nueva generación de la familia.

Evan Rachel Wood, la actriz que quedó afuera de la secuela Archivo

Y justamente allí aparece una de las historias más curiosas —y también más agridulces— de este regreso. Evan Rachel Wood, que en la película de 1998 interpretó a Kylie, una de las hijas de Sally, no forma parte de la secuela. La actriz contó el año pasado que había intentado volver, incluso si se trataba solamente de una escena breve o de una línea de diálogo, pero que los responsables de la producción decidieron buscar a otra intérprete.

Parte del set de la película instagram.com/nicolekidman

“No me pidieron que volviera para la secuela de Hechizo de amor”, había aclarado Wood en Instagram después de recibir numerosas preguntas de los fans. Según contó, ella misma había ofrecido sus servicios porque le habría encantado volver a encontrarse con sus compañeras de elenco. Sin embargo, recibió como respuesta que buscarían a otra actriz para interpretar al personaje.

Williams, Bullock y Kidman, con arneses y con una pantalla azul de fondo instagram.com/nicolekidman

La elegida finalmente fue Joey King. Maisie Williams, por su parte, interpretará a la hermana menor del personaje que en la película original estuvo a cargo de Alexandra Artrip.

Ahora Wood volvió a hablar del tema y aportó una explicación sobre por qué cree que su regreso finalmente no encajaba en la nueva historia. En una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz contó que leyó The Book of Magic, la novela de Alice Hoffman que continúa la historia de Practical Magic, y advirtió que la secuela cinematográfica aparentemente tomó otro camino.

Kindman junto a Joey King, una de las actrices que se sumó a la saga instagram.com/nicolekidman

“Leí el libro y parece que no lo están siguiendo”, explicó. Para Wood, si la película hubiera seguido la trama de la novela, su regreso habría tenido más sentido. “Creo que en el libro habría tenido sentido que volviera; pero creo que, en la forma en que lo están rehaciendo y abordando, no tiene sentido”, señaló.

La explicación, sin embargo, no parece haber borrado la decepción. Wood reconoció que está “triste” por no poder participar del reencuentro, sobre todo por el vínculo que se había formado entre los jóvenes integrantes del elenco durante la primera película.

“Creo que creamos un vínculo muy fuerte con ese elenco cuando éramos niños”, explicó. Por eso, para ella, no se trata simplemente de recuperar un papel que interpretó décadas atrás. Lo que lamenta es haber perdido la posibilidad de regresar a un lugar y a un grupo de personas que forman parte de su propia historia.

Wood aseguró que la secuela no se ajusta al libro instagram.com/evanrachelwood

La actriz habló incluso de la particular emoción que habría significado volver a ver, ya de adultas, a las integrantes de aquel elenco y reencontrarse con la casa que ocupaba un lugar central en la película. “Perder la oportunidad de ver a ese elenco y esa casa como adultos y ver la historia con nuestros propios ojos es algo que no se puede fingir”, expresó.