El actor y productor habló por teléfono con Intrusos, cuando en el estudio se encontraba Melissa Brikman, la exbailarina que lo denunció Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 15:26

"Yo tenía 18 años, estudiaba teatro y Miguel Ángel Cherutti me convocó para un espectáculo a beneficio, en El Calafate. Primero me citó en una casa en el centro. Me dijo que le mostrara mi cuerpo en bombacha y corpiño. Soy bailarina. No me pareció raro", contó Melissa Brikman en el piso de Intrusos (América) sobre cómo empezaron los abusos del cómico. "Me miró como bailaba, pero me dejó tres horas en ese departamento, con todo cerrado, mientras se iba al teatro. Yo lo tomé como algo natural. Estaba cumpliendo un sueño: bailar para Cherutti", agregó la bailarina sobre esa primera vez en la que Miguel Ángel la probó, pero no llegó a hacerle nada.

"Una vez en El Calafate, una mañana me llamó para que fuera a su habitación. Cuando voy. estaba con el pantalón bajo. Tenía un jean azul oscuro. 'Vení, chupámela', me dijo. Me tiró en la cama y me obligó a hacerlo. Me dijo: 'Dale nenita, la vas a pasar bien conmigo'. Y después me penetró. Yo le dije que su mujer estaba embarazada de su hijo, mientras lo sacaba y le pedía que pare", relató Melissa. Y agregó: "Me fui a la habitación, me bañé, a la noche bajé a comer y después hice el show. Volvimos al otro día. Y él hacía como si nada hubiera pasado. Un enfermo", apuntó. Cuando volvió a Buenos Aires, la bailarina se lo contó a su hermana, quien le dijo que nadie le iba a creer. "Entonces dejé mi carrera. Nada fue igual", apuntó después de contar que en ese momento todavía estaba en el secundario, porque se había atrasado mucho en los estudios tras la muerte de su hermano, Emiliano Gastón Brikman, quien perdió la vida en el atentado a la AMIA, y luego de que su madre perdiera la casa y tuviera que ir a vivir a un hotel.

Cuando Melissa estaba por terminar su relato, Cherutti se comunicó con la producción para salir al aire en ese momento. "Creo que es mejor cortar con el tema hasta que la Justicia decida. No me acuerdo de esta persona. Obvio fui mucho a El Calafate y con bailarinas. Pero esto es una barbaridad. Inicié acciones legales. Como en los otros casos anteriores, que perdieron fuerza... Porque esto le hace un daño enorme a mi honor, familia y trabajo", declaró el cómico sin dar lugar a que le hicieran más preguntas y, visiblemente enojado, cortó el teléfono.

"Es un caradura. Me da mucho asco. Tengo mi verdad. Que se haga cargo. Quiero que se sepa quién es Miguel Ángel Cherutti: el tipo que me c... la vida", aseguró Melissa, con lágrimas en los ojos.