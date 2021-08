Miguel Ángel Rodríguez prueba la convivencia con su novia y revela los motivos por los que se mudó a Uruguay

“Ya estoy en Montevideo, haciendo la cuarentena de siete días. Me di la segunda dosis de la vacuna para el covid hace poco aunque igual hay que hacerla, qué le vamos a hacer. Estoy en una linda suite de un hotel hermoso, pero quiero ir a laburar. El domingo me hisopan y pienso que va a estar todo bien y ya voy a poder arrancar”, le resume Miguel Ángel Rodríguez a LA NACION.

En los últimos días se dijo que el actor seguía los pasos de Susana Giménez, Alvaro Navia y Oscar González Oro y se mudaba a Uruguay en busca de mejores condiciones de vida, pero lejos de haber tomado esa decisión, él mismo cuenta qué está haciendo del otro lado del charco, dice que tiene proyectos en nuestro país y revela que está conviviendo con su pareja, Marcela Gargano.

-¿Qué estás haciendo en Uruguay?

-Grabando una serie para Amazon Prime Video y calculo que estaré hasta mediados de noviembre. Después vamos a grabar algunas escenas a Buenos Aires. Es una serie de ocho capítulos, con posibilidades de hacer ocho más. Hice un casting, lo mandaron a México, lo aprobaron y estoy feliz porque yo no tenía idea de cómo entrar a estas plataformas. No puedo contar nada de la serie, pero es una producción argentina que se graba en Uruguay.

-Volvés a la ficción después de muchos años…

-Cuatro años. Lo último que hice fue Golpe al corazón, de Quique Estevanez, en el 2017. Después hice otras cosas, pero no ficción. Estoy fascinado porque es una manera nueva de trabajar. Hice dos castings en mi vida, uno fue para una película de Ricardo Darín, Séptimo, y no quedé; y otro para Metegol, de Juan José Campanella, y la hice. Y nunca más en mi vida, hasta que tuve que “castinear” a los 60 y el desafío es genial. Todo es nuevo y hay que adaptarse a este nuevo sistema. Nunca pensé que me fuera a pasar, porque tuve laburo toda mi vida y soy un agradecido.

-¿Entonces no te vas del país?

-¡No! Nada que ver. Yo no me voy a ningún lado, pero a laburar sí. No me mudé ni me voy a mudar, pero vine a trabajar.

-¿Cómo pasaste el aislamiento del 2020?

-Estaba viviendo con Felipe cuando arrancó la cuarentena, el año pasado. Y la pasamos bien, nos divertimos. Ahora se fue a vivir solo. Estuve en el Cantando 2020 con Lula Rosenthal y me llamaron para hacer un programa en Radio Pop, Sexy y barrigón. Mis compañeros siguen allá y yo salgo un poco por teléfono. Hablé y me entendieron, porque es una gran oportunidad. Además, en abril hicimos unas funciones de TOC TOC, pero volvieron a cerrar los teatros. Y hace algunas semanas me convocaron para reestrenar, pero ya tenía este compromiso. Está Diego Pérez ahora y andan muy bien. Por suerte todo se está reactivando.

-Tus hijos, Imanol y Felipe, ya viven solos... ¿Estás transitando el síndrome del nido vacío?

-Preguntale a mi psicóloga [risas]. Es ley para el ser humano en la vida. Ellos están extraordinarios, hablamos permanentemente, nos vemos, tengo adoración pros mis hijos, pero tampoco quiero ser un cargoso. Todos buscamos nuestro espacio y uno lo ve bien para los demás, pero cuando son hijos tuyos lo padeces. Es así y está bien.

-Los dos siguen, de alguna manera, tu camino artístico y el de su abuelo, Juan Carlos Altavista. ¿Te gusta eso?

-Me gusta que hagan lo que los hace feliz. Ima trabaja conmigo en la radio, labura mucho en Instagram, está grabando una serie también. Y Feli está con la música y “castineando”. Mis hijos me acompañaban al teatro, a las grabaciones y se quedaban al costado, jugando y observando. En otros trabajos es diferente, porque el hijo del cirujano no va al quirófano con el padre, y el tachero tampoco puede llevar el pibe al lado. El trabajo del actor te lo permite, y es algo que maman. Es historia familiar y era difícil que no siguieran este camino, porque seduce mucho.

-Hace cuatro años que estás en pareja con Marcela, ¿conviven?

-Sí, desde hace poco. Me gusta la compañía, estaba todo dado, y dije ‘vamos para adelante’. Ella trabaja en logística y estamos muy bien.

-Se extrañaron mucho en pandemia…

-Sí. Muchos se unieron y otros se desunieron. Nosotros decidimos apostar a la convivencia.