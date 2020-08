Miguel Ángel Solá publicó una carta abierta angustiado por la falta de trabajo

Fuente: LA NACION

La crisis que sufre el gremio de actores se profundiza aún más por cuestiones generacionales. Al menos ese es el espíritu del texto que Miguel Ángel Solá publicó en las redes sociales, donde se lo lee angustiado por la falta de trabajo.

"Soy Miguel Ángel Solá. Nací el 14 de mayo 1950. En 1970 me estrené como actor, hasta hoy, 2020. Llevo cincuenta años sobre las tablas y frente a cámaras y micrófonos. El jueves 20 se estrena en 200 países del mundo la película «Crímenes de familia», de la que formo parte. [...]. Es el primer lanzamiento argentino de Netflix que va a llevarse a cabo por las pantallas de televisión, debido al problema insoluble que plantea para todos el Covid 19. [...] Miento si digo que no tengo ilusiones puestas en este estreno. Estoy sin trabajo y sin posibilidades de conseguirlo".

La película de Sebastián Schindel cuenta la historia de Alicia (Cecilia Roth), una madre desesperada, casada con el personaje interpretado por Solá, que hará lo imposible para evitar que su hijo Daniel (Benjamín Amadeo) sea condenado a prisión tras ser acusado de intento de homicidio por su exesposa (Sofía Gala Castiglione).

A pesar de los buenos augurios en relación a este papel, el actor se encuentra desesperanzado de lo que está por venir, y así lo expresó en su carta abierta: "Mis representantes, aquí y allá, no me dejan mentir, ya que ofrecen mis servicios a todas horas, a todas las productoras, directores de casting, directores de series y cine, canales de aire y novedosas plataformas. No hay trabajo para mí. Sólo para unos pocos 'adolescentes'. [...] Y en esos mundos no pincho ni corto, aunque me pregunte (y pida a mis representantes que pregunten por mí a los que reparten el trabajo: '¿Y un padre, un tío, un abuelo, un profesor, un director, un jefe de empresa?'. [...] Estoy pensando que mis representantes se han hecho tal lío conmigo, por lo logrado en cincuenta años de trabajos de primerísima categoría, que piensan que, para mí, todo es poco. No es para tanto".

Luego de una extensa descripción de sus trabajos, premios e influencias a lo largo de ese medio siglo de trabajo, Miguel Ángel cierra su sentido texto con una reflexión sombría, pero real: "Lo único que está muy mal es que, pese a todo eso -o debido a todo eso-, no pueda conseguir trabajo. Ni aquí ni allá.Sí: eso no está bien. Está mal. Muy mal".