Claudia Villafañe opinó sobre la controversia por el encuentro entre Messi y Trump en la Casa Blanca

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Armando Maradona y madre de Dalma y Giannina, se refirió este viernes a la controversia generada en redes sociales tras el encuentro entre Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una recepción en la Casa Blanca. La empresaria sostuvo que las reacciones frente a ese tipo de situaciones suelen ser diversas y defendió la libertad del futbolista para tomar sus propias decisiones.

En una entrevista con Radio La Red, Villafañe comparó la situación con las críticas que en su momento recibió Maradona por sus vínculos con dirigentes políticos. “La gente nunca se va a poner de acuerdo. Vi la imagen de [Lionel] Messi con [Donald] Trump. También vi las de Diego [Maradona] con [Hugo] Chávez. La gente es así: hay gente a la que le va a gustar y gente a la que no”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el capitán de la selección argentina actúa de acuerdo con sus convicciones personales. “Creo que él está en un lugar en el que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Siempre fue así. Nunca pensó en qué iba a decir la otra persona o si lo quiere o no lo quiere. Creo que se mueve por instinto. Todos nos tendríamos que mover así, sin pensar”, sostuvo.

🗣🎙 Mucho se habló sobre la presentación de ayer de Leo Messi en la Casa Blanca, en el homenaje de al Inter Miami por ser campeón de la MLS. pic.twitter.com/kwQN4TRpb8 — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) March 6, 2026

Villafañe también fue consultada sobre su relación con Messi y recordó un encuentro que mantuvieron años atrás. Según relató, en una ocasión coincidieron en Miami cuando el futbolista aún jugaba en Barcelona y su nieto Benjamín —hijo de Giannina Maradona y Sergio “Kun” Agüero— quería conocerlo. “Fuimos con unos amigos a la concentración. Nos trató súper bien, les presentó a los jugadores. Fue espectacular”, contó.

La visita de Messi a la Casa Blanca se produjo el jueves, cuando el plantel de Inter Miami fue recibido por Trump tras la obtención de la MLS Cup. Durante el acto, el mandatario elogió al futbolista argentino y bromeó con el histórico debate futbolístico al afirmar que podría ser “mejor que Pelé”.

El encuentro generó un amplio debate en redes sociales, en parte por el contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió al futbolista argentino Lionel Messi en la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Entre quienes intervinieron en la discusión estuvo el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. El ejecutivo reposteó en X un antiguo mensaje del presidente Javier Milei en defensa de Messi y agregó: “Hoy se encuentran desorientados. Extrañan a [Nicolás] Maduro, al Ayatollah y temen por Díaz-Canel”, arremetió.

El comentario del empresario aludió tanto al conflicto en Medio Oriente como a la situación política en América Latina. A fines de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra Irán en los que murió el líder supremo del país, Ali Khamenei, lo que abrió un nuevo capítulo en la escalada regional.

En paralelo, Washington mantiene tensiones con gobiernos aliados de Teherán y La Habana. En ese contexto, las imágenes de Messi junto a Trump y las reacciones posteriores de dirigentes, empresarios y usuarios en redes sociales reavivaron el debate público sobre la relación entre el deporte, la política y los conflictos internacionales.