Una separación conflictiva: la “artística” venganza que Lily Allen hizo contra su ex pareja, David Harbour

El drama en torno a la separación de Lily Allen y David Harbour sigue dando que hablar a pesar del tiempo. Luego de que Allen lanzara su último álbum, West End Girl, en octubre pasado, Harbour fue visto paseando por Nueva York con la modelo Morgan Cozzi.

Días después, Cozzi se atrevió a aparecer en una fiesta relacionada directamente con el disco de la cantante, y según quienes estaban en el evento, alguien se acercó a pedirle que se fuera.

Según el portal TMZ, Blue May, productor de Allen desde hace mucho tiempo, organizó una fiesta el 20 de febrero pasado en su casa de Beachwood Canyon, en Los Ángeles. Fue en el mismo lugar en donde se hizo la celebración en donde Allen escribió y grabó el álbum, en el que alude a la infidelidad y la traición que sufrió durante su matrimonio. Si bien la cantante no estaba allí, muchos de sus amigos y colegas que participaron en el disco estaban presentes.

Cozzi llegó al lugar como “una amiga de un amigo” y se mezcló entre la multitud como cualquier otro invitado. Pero cuando los asistentes a la fiesta se dieron cuenta de quién era, la situación se volvió extraña y un guardia de seguridad pidió a ella y al resto del grupo con el que había acudido que se fueran.

Una alusión a la infidelidad en pleno show

Esta semana, Allen comenzó el tour con el que promociona su nuevo trabajo discográfico. Durante el primer show en el Glasgow Royal Concert Hall de Escocia, el 2 de marzo, mientras entonaba la canción “4chanStan”, la intérprete británica comenzó a envolverse en una fina tela verde, improvisando un vestido, la cual estaba repleta de recibos de compras de marcas lujosas y frases escritas a mano, haciendo referencia a las infidelidades de la estrella de Stranger Things. Entre esas facturas, había algunas de marcas como Chanel y cenas en el exclusivo restaurante Nobu.

La letra del tema “4chanStan” habla de las compras de lujo y los viajes que Harbour regalaba a su amante en los Estados Unidos, mientras Allen estaba en Londres, ajena a todo: “Revisé el cajón de tu mesa de noche / Sabes que nunca antes había tenido que hacer eso / Nunca había estado en Bergdorf / Pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo”, canta la estrella musical.

Además del vestido, sobre el escenario del Glasgow Royal Concert Hall había una cartera y un teléfono. La cartera era la misma que el actor le había comprado a su amante mientras que el teléfono simboliza la relación a distancia que la estrella de Hollywood se encargó de tener con la cantante para, como también denuncia Allen en el disco, perpetrar sus infidelidades a miles de kilómetros de distancia.

Una separación conflictiva

Allen y Harbour, que se separaron discretamente a principios de 2025 tras cuatro años de matrimonio. Aunque ninguno de los dos reveló inicialmente los detalles, la cantante se expresó sobre la ruptura directamente a través de su música.

En West End Girl insinúa muy claramente que Harbour le había sido infiel durante su relación, con varias canciones que hacen referencia a mensajes de texto privados y, quizás, la más cruda y sincera, “Pussy Palace”, en la que detalla cómo encontró cientos de preservativos, juguetes sexuales y cartas de mujeres a las que él había hecho daño.

La diseñadora de vestuario Natalie Tippet, quien vivió un romance con Harbour, confirmó que los mensajes que Allen lee en la canción “Madeline” son sus mensajes de texto reales. “Tengo una familia y cosas que proteger”, dijo Tippet, explicando que estaba nerviosa por la atención recibida. “Tengo una hija de dos años y medio, y entiendo lo que está pasando. Me da un poco de miedo”.

Más tarde, se refirió en Instagram a la “narrativa falsa” y escribió: “No tuve una aventura de tres años con nadie. No sé por qué esta persona quiere poner a la gente en mi contra o crear esta narrativa que ambos sabemos que es falsa, basándose en los mensajes reales que he guardado entre nosotros”.