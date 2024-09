Miguel Romano, lapidario con el look de Susana Giménez: “Tenía el pelo de muñeca abandonada”

Escuchar

Lapidario. Así fue el comentario de Miguel Romano sobre el look con el que Susana Giménez regresó a la televisión, luego de más de cuatro años de ausencia. “ Tenía el pelo de muñeca abandonada ”, sentenció el coiffeur, quien fue el encargado de la cabellera de la gran diva argentina durante cinco décadas, y se alineó con las críticas que recibió la conductora en las redes sociales, donde fue tendencia por su peinado.

Este domingo por la noche, la conductora no fue tendencia solo por su vuelta a la TV: además del sketch, los invitados, las entrevistas y su impresionante vestido, en el mundo virtual su cabello se convirtió en el tema de la noche. “Que alguien peine a Susana Giménez”, “Susana se peleó con el peine” y “Que vuelva Miguelito Romano” fueron solo algunas de las frases que coparon X.

Miguel Romano mirando el pelo de #SusanaGimenez pic.twitter.com/tSL7avrePd — stella castro (@stellacastro13) September 23, 2024

Esta mañana, Romano charló con Rodrigo Lussich, con Adrián Pallares y con los panelistas de Socios del Espectáculo. Luego de confirmar que había visto el programa, compartió su impresión sobre la conductora. “Susana es una mujer hermosa, despampanante. Muy linda. 51 años estuvo a mi lado”, explicó. Sin embargo, de inmediato, blanqueó su verdadero sentir. “ Hubo momentos en los que me dolió mucho verla ”, confesó

En primer lugar, Romano apuntó de lleno contra quien peinó a la diva. “ El chico que le colocó las extensiones es un novato . Un asistente era, y no sabe cómo van los pelos”, sentenció. “Yo le colocaba unas extensiones con pelos de albina. Lo iba preparando. Cuando le hacía una extensión ya estaba pensando en la próxima. No es solamente pegarle un pelo. Ayer no tenía ni forma, nada tenía. Eran pelos mezclados de una cabeza y de otra y no tenía movimiento. Al pelo hay que programarlo. No sé Susana cómo se dejó hacer eso”, siguió, indignado.

Susana Giménez en la apertura de su primer programa 2024 adrian diaz bernini

Sin mediar pregunta, Romano dio indicios de los motivos detrás de su alejamiento de la diva. “No la voy a entender nunca a Susana. Un día en la casa me dijo ‘Miguel, quiero que te vayas a descansar’”. Después de ese momento no lo volvió a llamar. Tampoco le pidió consejos ni directivas para su sucesor. “No tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo”, explicó, y señaló sus 60 años de carrera. “No saben un carajo”, agregó.

“Miguel, ¿qué es lo peor que viste del look de Susana ayer?”, quiso saber Pallares. “Ella es una mujer muy linda y muy dulce. Nunca tuve un sí o un no con ella. Tantos años juntos. ¿Y no decirme ´Miguel, preparame un poquito de pelo´. Me hubiera dicho que dirija un poquito a ese idiota”, insistió. “ No sé por qué ese egoísmo. No me gustó nada. Era el pelo de muñeca abandonada. Un pelo muerto. No se da cuenta. No sé qué le pasa a Susana ”, siguió sin poder contener su enojo.

Consultado sobre la técnica ideal para trabajar el pelo de Susana, Romano reveló algunos aspectos de su exclienta. “Primero hay que buscar la calidad de la estructura de su pelo. Pelo finito y poquito. Y lo vas aumentando cada vez más. Vas armando una cabeza”, señaló. Luego, aseguró que si llega un llamado de Susana, él volvería a atenderla “con mucho cariño”. “No tengo ningún problema de nada”, agregó. Luego negó que Susana esté pelada. “ Ella tiene mucho pelo, pero lo tiene finito. No está calva”, completó.

“Creo que después de mi duelo no me quiere molestar. O no sé”, dijo en relación a la muerte de Mercedes, su mujer y compañera de vida por más de 65 años. Luego, aseguró que nunca pasó nada, que no hubo traiciones y que no se pelearon. “Me ama, me quiere de verdad. Es mi hermana”, explicó. “¿Y por qué dejó de elegirte?”, quiso saber Mariana Brey. “No entiendo la parte de ella. ¿Sabés lo que pasa? Que este chico es muy posesivo con Susana ”, explicó en relación al nuevo estilista de la diva. “Es un idiota”, continuó. “No sabe nada. Es un sorete, es muy traidor. Si te puede dar un puñal por la espalda, te mata”, continuó, y aseguró que está ahí porque es muy amigo de Mercedes, la hija de Susana.

Susana Giménez y Miguel Romano cuando aún él era su peluquero Facebook

Lussich cambió el foco de la entrevista y le consultó al peluquero por la reacción de su amiga cuando murió su mujer. “Te quería preguntar algo muy personal, pero entiendo que no cambia tu amor por Susana, pero quiero saber si ella te llamó por la muerte de tu esposa”, le consultó. “No me llamó, me mandó unas letritas, me escribió”, reaccionó Miguel, con dolor en su voz.

