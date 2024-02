Como cada 23 de febrero, la diva festejará en su piso de Palermo y rodeada por medio centenar de amigos íntimos

Pablo Mascareño Para LA NACION

Este viernes, Mirtha Legrand cumplirá 97 años y, como sucede siempre, la celebración se convertirá en uno de los acontecimientos sociales más importantes del año. La fiesta se llevará a cabo en el piso que habita la diva sobre la Avenida Del Libertador y contará con la ambientación de Ramiro Arzuaga , un exquisito y exclusivo experto en la materia y quien suele organizar los festejos de la estrella de eltrece.

“Busqué hacer algo distinto”, reconoce Arzuaga a LA NACIÓN, quien, desde hace días, se encuentra trabajando en el diseño de la fiesta que se llevará a cabo el mismo viernes, desde las 20.30, horario en el que están convocados los invitados. “ Serán cincuenta personas como máximo . En la mesa principal, encabezada por la homenajeada, se ubicarán catorce personas, y habrá otras tres mesas más para el resto de los comensales”, adelantó el especialista.

La jornada del viernes será ardua, no solamente para la ciudadana ilustre de Villa Cañás, sino también para sus colaboradores cercanos y fieles, grupo conformado por su asistente personal Elvira, su maquilladora Gladys Andrade, el peinador Leo Cosenza y el asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas.

Pero además este viernes, tal como lo hace cada semana, la conductora grabará la emisión de La noche de Mirtha, que saldrá al aire al día siguiente. Amanecerá cera de las ocho de la mañana y dos horas después su equipo comenzará a producirla para enfrentar las cámaras. A las 11.30 partirá, conducida por Marcelo -su histórico chofer- lista para comenzar su rutina laboral.

Luego de las emisiones especiales desde Mar del Plata, ahora el ciclo se graba desde un estudio sobre la calle Tronador, en el barrio de Villa Ortúzar. Finalizado el rodaje -que comenzará a las 13, dos horas antes de lo habitual- la estrella se dirigirá a su domicilio particular, donde descansará y, luego, se alistará para la gran fiesta nocturna.

Mirtha Legrand, con el cabello más corto, y la cocinera Jimena Monteverde, en la emisión del sábado pasado de La noche de Mirtha StoryLab

Confirmaciones y ausencias notables

Así como Mirtha no pudo asistir al cumpleaños número 80 de Susana Giménez, que se celebró en Punta del Este el pasado 29 de enero, ahora es la diva de Telefe quien no concurrirá a la celebración de su amiga por encontrarse descansando en Miami , luego de realizar la temporada de Piel de Judas en Uruguay.

Teté Coustarot, otra fiel amiga de Legrand, quien suele participar de los tés dominicales que organiza la conductora, tampoco llegará al piso de Palermo, ya que se encontrará cumpliendo con un compromiso laboral en la ciudad de Mar del Plata.

Carlos Rottemberg también se encuentra en “La Feliz” ultimando los detalles del cierre de la temporada teatral, razón por la cual tampoco podrá hacerse presente, aunque sí será uno de los primeros en saludar a “La Chiqui” dada su amistad con ella.

Y tampoco será de la partida Nacho Viale . El nieto y productor de los ciclos de Legrand se encuentra realizando una de sus habituales travesías en moto en el exterior. En cambio, sí estará presente Marcela Tinayre , quien llegará especialmente desde Miami para participar del cumpleaños de su madre. Lo mismo hará Juana Viale, quien se acercará a saludar a su abuela junto a sus hijos.

Entre los invitados famosos, ya confirmaron su presencia el periodista Jorge Lanata y su esposa, la abogada Elba Marcovecchio; y los responsables de eltrece, Adrián Suar y Pablo Codevilla, quienes asistirán sin acompañantes. El diseñador Gino Bogani, el empresario Martín Cabrales y las propietarias del hotel Costa Galana de Mar del Plata, María del Carmen y Claudia Álvarez Argüelles, también confirmaron su asistencia.

Mirtha Legrand y su amiga María del Carmen Álvarez Argüelles en el hotel Costa Galana de Mar del Plata RS Fotos

Desde ya, también dirá presente Alejandro Veroutis, el relacionista público y amigo de la diva, quien suele estar junto a ella en diversos eventos sociales. Tampoco faltarán las amigas personales Coca Calabró, María Teresa Villarruel, Amalia Idoyaga Molina, y Susana Reta.

Desde el fallecimiento de su hermana gemela Goldy, Mirtha experimenta cada 23 febrero una sensación ambivalente. “Goldy no permitiría que no festejara” , suele decir la diva a su círculo íntimo. Sin embargo, para Legrand, la ausencia de su otro yo convirtió a sus últimos cumpleaños en un acontecimiento cargado de nostalgia.

Además, Goldy era quien la ayudaba a armar la lista de invitados . “Chiquita no te olvides de tal persona”. Silvia Legrand, de memoria y sentido común infalibles, era quien le marcaba el paso a su hermana buscando no quedar mal con nadie. La Chiqui también echa de menos a Josecito Martínez Suárez, su hermano, quien falleció un año antes que “Goldy”.

Mirtha Legrand junto a José Martínez Suárez y Silvia Legrand en la última visita que los tres realizaron a Villa Cañás, la ciudad santafesina que los vio nacer Archivo

Como te ven...

Para la gran celebración, Mirtha estrenará dos modelos . Supervisados por Héctor Vidal Rivas, los vestidos que lucirá serán diseños exclusivos de Iara y Claudio Cosano.

La anfitriona comenzará la reunión con uno de los atuendos y, durante la mitad del festejo, se dirigirá a su vestidor para cambiarse. Cuando eso suceda, reingresará al living de su piso bajo los acordes de “Emperatriz”, la famosa y distintiva cortina musical de sus programas compuesta por el maestro Luis María Serra.

Elegancia

Desde el viernes a primera hora, Arzuaga instalará el mobiliario necesario para la celebración. “Utilizaré una paleta en torno a los colores claros y pasteles, los favoritos de Mirtha. Las flores serán en crudo, blanco y rosa; los manteles estarán alineados en el gris claro y las sillas Tiffany aportarán el dorado y el caramelo”, adelanta el especialista, quien conoce en detalle el living de Chiquita, algo que facilita el montaje.

El año pasado, Arzuaga sorprendió a todos con el recuerdo que cada comensal se llevó a su casa, una foto que reflejaba un momento icónico en la carrera de la cumpleañera. “No me gusta repetirme”, explica el diseñador y confiesa que “esta vez, cada invitado se llevará un abanico que tendrá impresa una frase famosa de Mirtha ”. No faltarán “como te ven te tratan”, “este programa trae suerte” y la leyenda “mesaza”.

Un menú especial

La empresa Schuster Catering es, desde hace años, la responsable de diseñar, preparar y ofrecer los manjares que degustan los invitados. Si bien los platos varían verano tras verano, buscando la sorpresa de los presentes; por especial pedido de Mirtha, no puede faltar el risotto , preparación que fascina a la estrella. Esta vez, habrá dos variantes, una con carne y otra con hongos.

El risotto se preparará en la mismísima cocina de La Chiqui desde pasado el mediodía.

Corrección

Agradecida, dispuesta y atenta, La Chiqui abandonará durante algunos minutos a sus invitados para dirigirse al palier de su edificio. Allí saludará a los periodistas y fotógrafos apostados , tal como lo hace cada año.

“No es justo para ellos que no los vaya a saludar, a mí no me cuesta nada”, suele decir con mucha nobleza. Ella misma elige quién desea que la acompañe hasta la planta baja, generalmente este ritual lo realiza del brazo de sus asistentes y de Héctor Vidal Rivas.

Sin dejar nada librado al azar, ella misma supervisa que la empresa de catering prepare un menú especial para convidar a la prensa. Poca gente en el medio artístico tiene este tipo de gestos.

El look que eligió Mirtha para un cumpleaños anterior Gerardo Viercovich

En vivo

Luego de la cena y, mientras se degustarán los postres, Jairo, uno de los invitados, ofrecerá un pequeño concierto acústico que será la gran sorpresa de la noche . Dado el amor de Legrand por París, y recordando el origen de su marido Daniel Tinayre, el cantante interpretará algún tema en francés.

El año pasado, la actuación de la noche estuvo a cargo de Raúl Lavié, quien, actualmente, se encuentra encabezando el elenco de Argentina, la revista en Mar del Plata.

Imparable

Cuando Legrand nació, el país estaba gobernado por Marcelo T. de Alvear . Podría decirse que ha sido una fiel testigo de la historia nacional y de las profundas transformaciones sociales que atravesó. Lo vio todo.

Dicen sus amigos más íntimos que la propia Chiquita se asombra de haber llegado a los 97 y con semejante vitalidad. “La cabeza es todo”, suele argumentar. A tal punto llega su lozanía que sus asistentes Elvira y Gladys deben frenar sus impulsos y dosificar su agenda social que, de cumplirse tal como aspira la diva, dejaría de cama a todos.

“Voy a llegar a los cien” , está convencida Legrand.