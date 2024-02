escuchar

Mirtha Legrand volvió con su tradicional programa a Mar del Plata, una de las ciudades que supo recibir a la diva durante tantos años y que reunía a fanáticos en la puerta del clásico hotel Costa Galana. Este formato de La Noche de Mirtha (eltrece) tuvo una “mezaza” de lujo integrada por la humorista Fátima Florez, la actriz Iliana Calabró, el periodista Marcelo Polino y el cantante Raúl Lavié. Pero en un momento de la agradable noche, la conductora le hizo una pregunta al tanguero que lo descolocó.

Mirtha Legrand tuvo invitados de lujo para su vuelta a Mar del Plata y todos involucrados con la temporada teatral 2024, por lo que gran parte del programa fue sobre el día a día de los actores en su labor. Pero “La Chiqui”, acostumbra a hacer preguntas sobre la vida de sus invitados, en un momento habló del pasado del reconocido del cantante de tango, quien tuvo dificultades en sus orígenes.

“Raúl, te voy a hacer una pregunta y te pido disculpas, ¿vos naciste pobre?”, consultó la conductora que tomó por sorpresa a su invitado. Sin embargo, respondió: “Sí, honradamente pobre”.

“¿Y era distinto ser pobre antes?”, repreguntó Legrand, ante lo que el cantante le explicó: “No me doy cuenta en sí. Tal vez no había tanta miseria, digamos. Yo no empleo la palabra pobre, sino la palabra humilde. Éramos una familia humilde. Yo tuve que empezar a trabajar a los 12 años porque viví con mis abuelos. Quedé a cargo de ellos en Sunchales, porque mi mamá tenía que trabajar”.

En este sentido, Raúl Lavié le contó a la mesa y al público cómo fueron sus primeros años de vida, antes de convertirse en un artista de primer nivel. “Mi madre era soltera, por eso me bautizaron con un apellido materno. Nunca conocí a mi papá, me hubiese gustado conocerlo porque es una forma de saber quién es uno. Es como que ha faltado la mitad en esto. Lo único que sé es que soy el único descendiente de la familia Ferreyra”, señaló.

A pesar de que nunca conoció a su padre, el artista no guarda rencor al respecto. “Víctor Raúl Ferreyra era el nombre de mi padre. De pronto, yo rescato una pequeñeza de que mi madre me haya bautizado Raúl. No fue ningún acto en contra de nada, sino que fue un amor producto de que mi mamá trabajaba en la misma casa que este muchacho, con la misma edad. Él recién se estaba recibiendo de abogado y mi mamá era muy bella y elegante. Yo siempre rescato eso, no tengo una mala imagen o conflictiva. Yo supero esas cosas porque eran cosas que pasaban en aquella época”, concluyó.

Además, el cantante de tango contó la anécdota de que cuando dio a conocer la historia de su madre, Javier Milei se puso en contacto con él para invitarlo al despacho presidencial de la Casa Rosada. El presidente se sintió conmovido con la actitud de su madre, “por cómo peleó” por su hijo. “Peleó porque vos nacieras, porque si no hubieras nacido no estarías conmigo hoy”, le manifestó al cantante de tango.