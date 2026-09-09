Mirtha Legrand “evoluciona favorablemente”, pero seguirá internada

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el lunes por un cuadro respiratorio bronquial. Según informó la institución, la conductora evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones.

“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señala el comunicado difundido este 9 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Además, desde la institución agradecieron “a todos por el respeto y cariño” recibidos durante los últimos días y anticiparon cuándo volverán a brindar información sobre su estado. “De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, precisaron.

De esta manera, Legrand continuará internada y bajo seguimiento médico. En tanto, desde su entorno aseguran que está de buen ánimo y que mantiene contacto telefónico con su círculo de conocidos.

Cómo fueron los últimos días de Mirtha Legrand

La famosa conductora, de 99 años, fue internada el lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei por un “cuadro respiratorio bronquial”. Según informó entonces la institución, ingresó para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado y quedó alojada en una habitación común.

La internación se produjo después de varios días con problemas de salud. El viernes anterior, la conductora no había asistido a la grabación de La noche de Mirtha debido a un fuerte cuadro gripal y, por recomendación médica, permaneció en reposo. Su nieta, Juana Viale, ocupó su lugar al frente del programa del sábado.

En medio de la preocupación por su salud, Marcela Tinayre también llevó tranquilidad sobre el estado de su madre. En diálogo con Intrusos, aseguró que Mirtha estaba “re bien, con su clásica bronquitis de invierno” y atribuyó el cuadro a su intensa vida social: “Sale mucho y toma frío”. Además, explicó que la decisión de internarla apuntó a que permaneciera controlada y en reposo: “Es de cola inquieta y por eso la internaron”.

En abril de este año, Legrand también se había ausentado durante varias semanas de su programa por un cuadro viral. En aquella oportunidad, fue ella misma quien explicó en sus redes sociales que sus médicos le habían recomendado reposo y cuidados antes de retomar su actividad habitual.