Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue internada hoy en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa, que estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

Según pudo saber LA NACION, la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono, y los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud.

Mirtha Legrand no se presentó a la grabación de su programa el viernes pasado

De acuerdo con la información que obtuvo este medio, la conductora permanecerá internada durante el día y pasará la noche en el centro de salud mientras los profesionales continúan realizándole estudios de rutina y control. Pese a la bronquitis, hasta el momento no presenta fiebre.

Estos son cuadros que generan cierta preocupación en La Chiqui, motivo por el cual los médicos prefirieron tomar precauciones para darle tranquilidad y que esté controlada, teniendo en cuenta la edad de la conductora.

Recomendación médica

Mirtha Legrand no asistió el viernes a la grabación de su programa, La noche de Mirtha. La noticia generó de inmediato preocupación, especialmente cuando trascendió que el motivo de su ausencia tenía que ver con cuestiones de salud.

En este entonces, según pudo saber LA NACION, la legendaria conductora, de 99 años, atravesaba un fuerte cuadro gripal y, por eso, su médico le recomendó que se quede en su casa, haciendo reposo, hasta recuperarse completamente. De este modo, Juana Viale, su nieta, tomó su lugar como anfitriona en el programa.

Juana Viale reemplazó a la Chiqui y habló de la salud de su abuela

Juana Viale fue la encargada de ponerse al frente de la mesa de La Noche de Mirtha este sábado, luego de que la gran diva de la televisión argentina no pudiera grabar el programa. Fiel al ritual del programa, la actriz arrancó la velada con la presentación de su look y unas palabras para su abuela.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, explicó, aunque de inmediato corrigió la humorada. “Mentira, todo medicamento, todo”, aclaró. “Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, cerró su presentación.

Para la ocasión, eligió un vestido rojo de largo irregular, con volados y confeccionado en crepé de seda de la nueva colección de la diseñadora Evangelina Bomparola. “Es muy bonito, eh. Para morirse de frío, como hacemos las mujeres cuando nos gusta lucir algo hermoso a pesar del clima”, bromeó sobre el diseño. El estilismo se completó con un recogido torzado. “Me siento muy fresca esta noche”, comentó Viale antes de dar comienzo a la tradicional mesa.

Lle tocó llevar adelante una mesa que generó muchas expectativas: Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. Además, las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska completaron la mesa.

Antecedentes de salud

En abril de este año, la diva también tuvo que ausentarse de su ciclo por tres semanas, debido a que se encontraba atravesando un fuerte cuadro gripal. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió Legrand en ese momento, en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand

Una semana antes, la conductora había anunciado a través de sus redes sociales que se sometería a la intervención. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, había escrito en X.

Previo a la colocación del marcapasos, el problema de salud más reciente de la conductora había ocurrido en 2021, cuando sufrió una obstrucción coronaria y, en plena pandemia de coronavirus, fue sometida a una intervención.

En 2019 también tuvo que ser internada por una brida abdominal. La dolencia derivó en una operación en el Mater Dei y permaneció en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, 48 horas después regresó a su hogar y continuó con su vida cotidiana.