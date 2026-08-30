Mirtha Legrand reveló cuánto cobró en su primera película y quién manejaba sus finanzas cuando era menor

El conflicto entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, fue uno de los temas que atravesó la mesa de La noche de Mirtha. La interna familiar quedó expuesta en las últimas semanas a raíz de las diferencias entre la cantante y su padre por el manejo de su patrimonio y de las sociedades vinculadas a su carrera. La situación derivó en una auditoría solicitada por Tini para conocer en detalle el estado de sus bienes y las decisiones tomadas durante los años en que Alejandro estuvo al frente de su carrera.

Anoche, Mirtha compartió la velada con la actriz Marilú Marini, el actor Marcelo de Bellis, la periodista Guadalupe Vázquez, el cantautor y compositor Alejandro Lerner y el periodista Sebastián “Pampito” Perelló. Luego de conversar sobre el conflicto entre la cantante y su familia, el conductor de Puro Show decidió preguntarle a la gran diva de la televisión por su propia experiencia, ya que ella también comenzó a trabajar cuando era menor de edad.

Mirtha Legrand reveló cuánto ganó por su trabajo en Los martes, orquídeas

La pregunta llevó a Mirtha -cómo suele hacer últimamente- a volver a sus primeros pasos en el cine. En aquel momento todavía no se consideraba actriz y su acercamiento al mundo de la actuación estaba acompañado por su familia. Su debut cinematográfico llegó con Los martes, orquídeas, película estrenada en 1941, cuando tenía 14 años. “Yo estudiaba el libreto y no me daba cuenta. No pensaba que el director me iba a dirigir, por supuesto. Yo no era actriz en ese momento, quería ser actriz”, recordó.

Mirtha también explicó cómo era el ambiente de trabajo para las jóvenes que comenzaban en aquellos años y el papel que tenían sus madres. “Las actrices, que éramos casi todas muy jóvenes, íbamos con nuestras madres”, contó. Cuando Pampito quiso saber si era su mamá quien manejaba su carrera, la respuesta fue contundente: “Sí, sí, sí, sí, sí”. Y enseguida completó: “Era muy grato todo, muy familiar. Me sentí muy a gusto”.

La conversación derivó entonces hacia el aspecto económico de aquellos primeros trabajos. Pampito le preguntó si había tenido algún problema con la administración de sus ingresos y Mirtha sorprendió con una cifra que todavía conserva en la memoria: “En mi primera película gané 1000 pesos”.

El dato despertó la curiosidad del periodista, que quiso saber qué había hecho Mirtha con aquel dinero. La respuesta, fiel al estilo de la Chiqui, terminó provocando risas en la mesa: “No, no recuerdo. Y esas preguntas no tenés que hacerlas. No vienen al caso”, reaccionó, contundente.

Qué pasó entre Tini y Alejandro Stoessel

Martina “Tini” Stoessel puso punto final hace tres meses al vínculo profesional con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante 15 años representó a la cantante, desde sus comienzos en Violetta, cuando tenía 14 años. Tras tomar esa decisión, la artista solicitó una auditoría para revisar el manejo de los ingresos generados por su carrera. Según los informes a los que accedió LA NACION, el productor figuraba como único beneficiario de esas ganancias, que alcanzarían los 70 millones de dólares.

Tini y Alejandro Stoessel, en conflicto por las finanzas de la artista

La investigación también habría detectado que Tini no tenía control sobre distintas sociedades vinculadas a su actividad profesional. Allí estarían incluidos ingresos provenientes de contratos discográficos, derechos de imagen y merchandising. De acuerdo con lo publicado, la cantante no figuraba como autorizada para realizar movimientos bancarios en esas compañías y recién pudo acceder a una cuenta propia en junio de 2026, después de la intervención de sus abogados.

La familia mantiene un fuerte hermetismo sobre el tema. Hasta el momento, además, no existe una denuncia judicial por defraudación o administración fraudulenta.