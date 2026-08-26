Qué paso entre Tini y su papá: lo que habría en juego en el conflicto entre la cantante y sus padres

Martina “Tini” Stoessel puso punto final a su vínculo profesional con Alejandro Stoessel, su papá, hace tres meses. El productor representó a su hija durante 15 años, desde sus inicios en la tira Violetta cuando ella tenía catorce años.

Tras la decisión, la artista solicitó una auditoría que, entre otros pormenores, habría arrojado que Stoessel padre era el único beneficiario de las ganancias de la artista. Los informes sugieren que el padre figuraba como el único beneficiario de las ganancias generadas por la carrera de su hija, con sumas que alcanzarían los 70 millones de dólares.

La familia mantiene un hermetismo absoluto sobre el conflicto. LA NACION intentó comunicarse con Alejandro Stoessel, pero el productor no respondió los mensajes. Ni la cantante ni su madre, Mariana Muzlera, ofrecieron declaraciones públicas sobre la ruptura comercial.

En el ciclo Los Profesionales, los panelistas señalaron que la artista carece de control sobre sus ingresos: “La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron, o van a ser cobrados, por una sociedad en la que ella no tiene ningún control. No tiene acceso a sus cuentas, ni firma, ni participación accionaria”.

Tini junto a su padre, Alejandro Stoessel

El periodista Damián Rojo explicó en medios televisivos que la cantante firmó documentación bajo confianza sin conocer el alcance real de los contratos. “En algunos casos, y por pedido de las propias firmas contratantes, ella afirmó que aceptaba la intervención de esas empresas. Pero nunca le cedió sus derechos, ni los de su imagen, ni los comerciales. Firmó esa documentación sin conocer en detalle su alcance, por confianza en quienes se la presentaron. Las sociedades que controla Alejandro acumulan el dinero generado por la obra de la joven, quien no figura como autorizada para realizar movimientos bancarios en ninguna de estas compañías”, afirmó. La artista solo accedió a una cuenta propia en junio de 2026 tras la intervención de abogados.

El negocio incluye derechos de imagen y merchandising, activos que pertenecerían a sociedades donde Tini no tiene participación. A raíz de esto, la conductora Marina Calabró identificó a la empresa QTV, fundada por Alejandro y Francisco Stoessel, como una de las entidades involucradas. Incluso circuló la versión de que la cantante poseía un límite mensual de 5000 dólares en su tarjeta personal. Según diversas fuentes, el argumento para concentrar el dinero en manos del padre residía en la protección de la joven ante posibles reclamos legales externos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su casamiento

La investigación interna habría comenzado por impulso de Rodrigo de Paul. Según indicaron en el programa Secretos Verdaderos, el futbolista sugirió revisar los números ante la solicitud de un contrato prenupcial por parte del suegro. Ante esto, la cantante notó su falta de control patrimonial.

“Nada, no tenía nada de nada. Pero no estaba solo Alejandro, estaba también Fran, el hermano de Tini, razón por la cual ella fue frenando la auditoria hasta el momento de firmar el prenupcial”, señalaron. Por ahora, no existe una denuncia judicial por defraudación o administración fraudulenta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Nieves Otero.