Fue una noche muy especial para el equipo de Departamento de Soltero. Mirtha Legrand dijo "presente" en la función del viernes en el Teatro Lola Membrives, acompañada por amigas, entre quienes se encontraba Teté Coustarot.

Nicolás Cabré fue el encargado de dirigirle a Mirtha palabra elogiosas, mientras que Laurita Fernández le entregó el ramo de flores en el palco en el que se encontraba disfrutando el espectáculo. Posteriormente, Legrand agradeció a todo el equipo y el público la aplaudió efusivamente.

La obra está basada en Piso de soltero (The Apartment) del gran Billy Wilder, con Jack Lemmon y Shirley McLaine a la cabeza, que ganó cinco de los 10 premios Oscar a los que aspiró en 1961, y que en este caso fue comandada por cuatro de los productores más importantes del medio, como Adrián Suar, Nacho Laviaguerre, Diego Romay y Gustavo Yankelevich.

"La historia, que es simple y a la vez encantadora. Es la historia de un tipo que está absolutamente solo y desvalido, inmerso en una empresa donde lo tratan bien cuando les conviene y abusan de su buena voluntad; ya que sus jefes se aprovechan y le usan su departamento para sus aventuras. Y él, tratando de caerles bien, no tanto por ambición como por soledad, no les dice que no. Mientras sufre porque está enamorado de la chica de sus sueños y por su torpeza no sabe cómo avanzar", le contaba Cabré a este medio.

"Tiene mucho de comedia y esto me permite jugar a hacer reír y por momentos también destila una dulzura que toca una teclas muy conmovedoras. Otra cosa diferente es que se rompe la cuarta pared (que es la línea imaginaria que separa a los actores de la platea) y mi personaje le habla directamente al público, le cuenta su historia", añadió.