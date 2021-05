Mónica Listorti, dura con Julieta Díaz: “No voy a permitir que digan cosas tan horribles de mi esposo”

El cruce virtual entre Julieta Díaz y Mónica Listorti parece estar lejos de la tregua: la actriz criticó un sketch de José María Listorti, y desde ese momento intercambiaron fuertes opiniones en las redes. La pareja del conductor se mostró indignada por los comentarios que recibió y volvió a defender a su marido: “No voy a permitir que digan cosas tan horribles de mi esposo”.

La semana pasada el comediante publicó un clip en Kwai, una nueva red social similar a TikTok, donde actuó con su mujer una escena cotidiana: mientras su esposa intentaba hablarle de temas vinculados al colegio de sus hijos, él la ignoraba haciendo ruido con una licuadora. “Mal gusto, nada de sensibilidad y antiguo”, lanzó Díaz sobre el contenido.

El fuerte cruce entre Julieta Díaz y José María Listorti por un video

En un segundo comentario, dirigido a la pareja del humorista, escribió: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitás una oreja para reflexionar”. Al ver el mensaje de la actriz, Mónica le respondió rápidamente: “Hola. Soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches”.

Julieta Díaz criticó un video de José María Listorti: "Mal gusto. Nada de sensibildad"

“Primero, quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos; y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis”, cuestionó. En la misma línea, dejó en claro que se trata de un contenido humorístico y ficcional, y lo comparó con la película Fútbol o yo, protagonizada por Díaz y Adrián Suar: “¿Acaso a tu personaje no le pasaba lo mismo?”.

“Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo”, insistió. Lejos de culminar el tema en este cruce de comentarios de Instagram, el descargo de la esposa de Listorti siguió en una entrevista radial en el programa Por si las moscas (La Once Diez).

Mónica del Carril le respondió a Julieta Díaz por sus comentarios sobre un sketch de José María Listorti

“Me dolió mucho porque el análisis fue muy rebuscado, no había ningún trasfondo. Me dolió porque lo ubican a mi esposo en un lugar oscuro y de maltratador, siendo que es un señor con todas las letras”, aclaró en el ciclo radial. Y luego se lamentó: “Me ubicaron a mí como si fuera la sometida que me dejo y que avalo semejante situación”.

Indignada por lo ocurrido, Mónica confesó que le llegaron muchos comentarios negativos a su cuenta, dirigidos hacia su familia, tras la exposición que tuvo el tema por su cruce con Díaz: “No voy a soportar que digan cosas tan horribles de una persona tan íntegra como mi esposo; yo lo sentí como una sentencia, y no es así, no hay un manual de que debería ser así”.

Sobre el final aclaró que considera a Díaz “una gran actriz”, y que le sorprendió su comentario: “No sabemos si lo que les molestó fue el chiste, o si mezclaron tres palabras y una acción, de las que armaron un mundo”. En este sentido, reconoció que pasó un mal momento por las críticas: “Me pareció muy rebuscado y me dio tristeza porque me dijeron acá tenés una oreja, como diciendo: ‘Pobrecita, el marido tal cosa, tal otra’. Muchas mujeres me subestimaron”.

“Me pongo a pensar si hay mala intención o si no hay mala intención. Está difícil hacer humor si cada vez que lo hacemos van a estar con una lupa, pero José María está acostumbrado a que le digan que no gusta”, concluyó.

