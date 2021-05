Julieta Díaz criticó a José María Listorti por un video y su esposa la cruzó: “Espero que me escuches”

Julieta Díaz cruzó a José María Listorti por un video que el comediante publicó en Kwai, una nueva red social similar a TikTok. Es que el ex ShowMatch bromeó sobre una situación de pareja en la que su mujer intenta hablarle de temas vinculados al colegio de sus hijos y él la ignora haciendo ruido con una licuadora. “Mal gusto, nada de sensibilidad y antiguo”, comentó Díaz sobre el contenido. Tras ver su comentario, la pareja de Listorti le respondió a la actriz y defendió al humorista.

En el último año, Listorti se destacó por sus videos humorísticos tanto en Instagram como en TikTok. Ahora, recién llegado a Kwai, publicó una suerte de sketch sobre una situación cotidiana de pareja que protagoniza junto a su esposa, Mónica González. En el video, mientras él prepara el desayuno, ella comienza a hablar. “No sabés cómo estaban hoy las mamás de los chicos del cole”, dice. Mientras tanto, Listorti prende la licuadora y empieza a hacer un ruido cada vez más fuerte que tapa las palabras de su mujer.

El video que suscitó un fuerte cruce entre Julieta Díaz y la esposa de José María Listorti

“Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”, escribió Julieta sobre la publicación. En un segundo comentario, dirigido a González, añadió: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitás una oreja para reflexionar”.

Julieta Díaz criticó un video de José María Listorti: "Mal gusto. Nada de sensibildad"

“Hola. Soy la compañera de José María Listorti”, le respondió Mónica en Instagram. “Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches. Primero, quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos”, expresó, dejando en claro que todo lo que aparece en el video tiene fines humorísticos y que ella no sufre ningún tipo de maltrato. “La verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. ¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo, con Adrián Suar, no les pasaba lo mismo? Había escenas en la que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo”, sostuvo González.

Mónica González le respondió a Julieta Díaz por sus comentarios sobre un sketch de José María Listorti

Finalmente, hizo un planteo que aún no recibió respuesta de Díaz: “¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? ¿Por qué lo nuestro también es ficción y un pase de comedia? Espero tu respuesta. Gracias”.

