18 de julio de 2020 • 13:13

En medio de la sesión de fotos para el Cantando 2020, Moria Casán charló con Los ángeles de la mañana sobre cómo se prepara para este nuevo lugar en el jurado. Tras asegurar que todos sus compañeros de estrado son "picantes", la diva explicó los motivos por los cuales no la ve a Laurita Fernández en el rol de co-conductora y opinó sobre la renuncia de su archienemiga Georgina Barbarossa.

"Yo soy bastonera. Estamos en plena era de cambios y hay que reinventarse. Me pareció una palabra simpática que abarca todo", comentó la conductora sobre el rol que ocupará esta vez en el jurado. En cuanto a sus compañeros, lanzó: "No hay uno que no sea picante. Somos todos artistas y sabemos lo que es pelearla en un escenario. Cualquiera que la pelea en escenario, la puede pelear en la vida. Somos todos bravos porque hay otro tipo de sensibilidad".

Con respecto a los convocados para la competencia, Casán hizo hincapié en la pluralidad de talentos. "Me encanta que estén las figuras consagradas porque le dan estelaridad al show, pero yo voy por la gente nueva porque son muy creativos. Los mediáticos, los YouTubers o los influencers es una de las cosas que más me gustan", indicó ansiosa por verlos en la pista de canto.

Minutos después, la actriz dejó los elogios de lado para meterse en las polémicas que vienen surgiendo desde que nos enteramos de esta nueva edición del reality. "Como es todo nuevo, me hubiese gustado que los conductores sean dos hombres o dos mujeres para cambiar el dúo y que no sea igual a lo anterior. O sea, me gusta Ángel en la conducción pero lo hubiera puesto a él solo o a dos hombres o a dos mujeres, ya que estamos en época de cambios", disparó.

Tras sus dichos, la cronista indagó sobre si tiene algún problema con Laurita Fernández, quién será conductora del certamen junto a De Brito. "No para nada. Siempre hablé maravillas de esa chica. No hay por dónde encontrarle un defecto, es tan brillante como virtuosa", aclaró.

Sin embargo, su lengua karateca apareció y más filosa que nunca cuando volvió a referirse a la renuncia de Georgina Barbarossa. "No voy a hablar, es problema de ella. No la tenía identificada como figura", lanzó sobre el también supuesto enojo de la actriz por no estar en la promo del certamen. "Si en la promo no te ponen es porque no te ven como figura, si no te pondrían. Yo no tuve que pedirle nada a la producción, porque cuando te contratan ya saben, el lugar te lo dan ellos", agregó con tono irónico.

En cuanto a su reacción al enterarse de la baja de Barbarossa, advirtió: "Yo ofrecí irme para no juzgarla, porque a mí me resulta muy desagradable esa persona. Nunca me iba a ver, ni yo a ella. Pero bueno, según ella la dignidad y la ética pasan por ahí, para mí pasan por otro lado".