Moria Casán fulminó a Juana Viale por abandonar el programa de almuerzos: “Es una viva”

Mirtha Legrand volvió a conducir el programa de los históricos almuerzos ante la ausencia de su nieta, Juana Viale, quien se tomó unos días para viajar con su actual pareja. Las cámaras de LAM (América TV) fueron a buscar la opinión de otra diva, como lo es Moria Casán, y no tuvo piedad a la hora de hablar de la actitud de la actriz.

El confinamiento por el COVID-19 fue un antes y un después en la vida de Mirtha Legrand, ya que le imposibilitó continuar con sus tradicionales almuerzos, en los que entrevistaba a reconocidas figuras de distintas áreas. En este contexto, apareció su nieta Juana para reemplazarla y la actriz ganó protagonismo a lo largo de estos años. Tanto es así que ahora “La Chiqui” conduce La Noche de Mirtha (eltrece), los sábados por la noche, y su nieta Almorzando con Juana (eltrece), los domingos al mediodía. Ambos con el mismo formato, excepto que cambia la conducción con todo lo que eso conlleva.

Pero la semana pasada, se difundió la noticia de que Juana se ausentaría de su programa por un viaje junto a su novio, Yago Lange. La actriz, ahora, se encuentra cruzando el Atlántico con a una tripulación de científicos rumbo a África. Todo esto es con el fin de filmar un documental sobre la contaminación ambiental en los océanos, una problemática que une a la pareja.

Esta noticia sorprendió a gran parte del público y, más aún, cuando se dio a conocer que su reemplazo sería su abuela. Por eso, este jueves por la noche, desde el programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito, el cronista Santiago Sposato le consultó a Moria Casán sobre la actualidad de Almorzando con Juana (eltrece). “¿Qué te parece que Mirtha tenga que reemplazar a su nieta porque ella se fue en velero a cruzar el Atlántico con el novio?”, indagó.

Sin tapujos en la lengua y fiel a su estilo, la diva le contestó: “Que es una canchera Mirtha y es una viva Juana. Además, me parece que Juana, a quien le sigo la historia amorosa, tiene más páginas que la Biblia. Está saliendo con el hijo de un ex y se va a navegar a no sé dónde”.

Juana Viale realizó un viaje mediante el océano Atlántico (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

En este sentido, redobló la apuesta y añadió: “Bueno, me parece que los almuerzos son de Mirtha Legrand, y Juana no está cumpliendo nada. A la señora le gustan los almuerzos y le hace bien hacerlos. La chica es una ‘fresca y batata’ que la pasa divino con los señores, con el padre y con el hijo. Todo divino. Enjoy, papi, la chica la goza y es libre. Amemos la libertad”.

A pesar de todo, Mirtha Legrand retomó la conducción en sus tradicionales almuerzos con una gran alegría el domingo pasado. “He vuelto a hacer los almuerzos, aquí empezó todo. Hoy me toca a mí reemplazar a mi querida nieta, estoy muy feliz”, indicó, y luego añadió: “Yo también me llamo Juana, eh. Rosa María Juana”.