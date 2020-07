Barbarossa apuntó que no tiene problemas con Pepe Cibrián, otro integrante del jurado, pero sí fuertes diferencias con Casán Crédito: Instagram

Poco después de ser confirmada como participante, Georgina Barbarossa renunció al certamen Cantando 2020 . Así lo habría decidido la actriz en el día de hoy, tras confirmarse la participación de Moria Casán como jurado del programa, con quien la artista mantiene una disputa de años.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana , la exvedette contó que se unía al proyecto de Laflia y su anuncio tuvo un efecto inmediato sobre la actriz. En el programa Hay que ver , José María Listorti apuntó que, después de enterarse de la novedad, Georgina comunicó su baja; de inmediato, Lourdes Sánchez reconfirmó la información a través de su pareja, el productor Chato Prada.

"Esta persona dijo 'si está Moria Casán, señores, gracias, yo me voy a mi casa' y estamos hablando de Georgina Barbarossa. Moria Casán ha dicho cosas muy fuertes de Georgina como que es 'un loro cagado a escobazos'", apuntó Listorti.

Antes de eso, la exvedette también se había referido hoy en malos términos a la actriz: "Ya dije lo que pienso de ella: mala vibra. Tengo el derecho de juzgar, porque así me lo han planteado y para eso estoy. No tengo nada personal con nadie y con esta mujer sí lo tuve y me resulta una persona desagradable. Así que voy a dejar todo lo mío de lado y la voy a escuchar pero no la voy a ver porque me desagrada", disparó.

Cinthia Fernández dialogó con Georgina a través de audios de WhatsApp y lo contó en el programa de Ángel de Brito. "Está enojadísima", indicó primero la panelista, y pasó a relatar el mensaje que recibió de Barbarossa: "Hola Cinthia, ¿cómo te va? Ahora voy a hablar con mi representante, tesoro. Con Pepe [Cibrián, otro miembro del jurado] no tengo ningún problema, es con esa señora [por Moria]. Te mando un beso grande", fueron sus palabras.