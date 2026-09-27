MTV VMAs 2026: Madonna vuelve después de 23 años en una noche que promete varios homenajes y sorpresas
La ceremonia se celebrará este domingo en Los Ángeles, con Snoop Dogg como anfitrión; la Reina del Pop lidera las candidaturas y Taylor Swift recibirá un reconocimiento especial
- 8 minutos de lectura'
Después de más de dos décadas, Madonna volverá este domingo al escenario de los MTV Video Music Awards y lo hará desde un lugar protagónico: será la encargada de abrir una ceremonia en la que además llega como la artista con más nominaciones. La estrella regresa así a los VMAs 23 años después de su última actuación, aquella recordada presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera que este sábado Lali Espósito y Tini Stoessel recrearon sobre el escenario de River.
La noche también puede marcar un nuevo récord para Taylor Swift. Actualmente empatada con Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los VMAs, con 30 estatuillas, el reconocimiento especial que recibirá durante la gala elevará su cuenta a 31 y la dejará sola al frente de ese ranking histórico.
Los MTV Video Music Awards 2026 se celebrarán este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, ciudad a la que los premios regresan por primera vez desde 2017. La ceremonia comenzará a las 20.30 y podrá seguirse por MTV y Paramount+.
Al frente de la gala estará Snoop Dogg, que asumirá el rol de anfitrión de la ceremonia. El rapero llega a esta edición después de una extensa relación con los premios: recibió 13 nominaciones a lo largo de su carrera, obtuvo tres estatuillas y actuó por primera vez en 1994.
Madonna, Taylor Swift y los grandes shows de la noche
El regreso de Madonna será uno de los acontecimientos centrales. Además de abrir el show, la cantante de 68 años llega como la figura con mayor cantidad de candidaturas de esta edición: 11, su mayor cifra en un mismo año de los VMAs. Detrás aparece Taylor Swift, con nueve; Ariana Grande y Sabrina Carpenter suman siete cada una, mientras que Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson tienen cinco.
Madonna compite, entre otras categorías, por Video, Artista y Canción del año. También aparece en varias categorías técnicas gracias a Confessions II – The Film, entre ellas dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales. Hasta ahora acumula 19 victorias competitivas.
La cantante volverá así al escenario donde protagonizó uno de los momentos más recordados de la historia de la premiación. En 2003 compartió la apertura con Spears y Aguilera, en una puesta inspirada en una boda que comenzó con “Like a Virgin”, continuó con “Hollywood” y quedó marcada por los besos que Madonna les dio a ambas cantantes. Sobre el final también se sumó Missy Elliott.
Taylor Swift tendrá también una noche especial. La cantante recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors, un reconocimiento creado para destacar su trabajo detrás de cámara y su participación como directora de sus propios videoclips. Durante la transmisión se estrenará además mundialmente el video de “Patient Zero”, dirigido por ella y protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson.
Otro de los grandes homenajes estará dedicado a Nirvana, que recibirá el Video Vanguard Award, uno de los reconocimientos más importantes de los VMAs.
Además de Madonna, están confirmadas las actuaciones de GENER8ION, Gunna, Kacey Musgraves, LISA, RAYE, Shaboozey, Sienna Spiro, SOMBR, Teddy Swims y Yung Lean.
La ceremonia tendrá también dos homenajes. Kacey Musgraves encabezará un tributo a Dolly Parton, quien murió el 25 de agosto, a los 80 años, en Nashville. La cantante country había desarrollado una carrera de más de seis décadas y dejó canciones como “Jolene” y “I Will Always Love You”.
Por su parte, RAYE, SOMBR y Teddy Swims participarán de un homenaje a George Michael, a diez años de su muerte. El cantante británico, que alcanzó la fama primero junto a Wham! y luego desarrolló una exitosa carrera solista, murió el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años, en su casa de Goring, Inglaterra.
Entre las figuras encargadas de entregar premios estarán Alex Warren, Belmont Cameli, Brandon Sklenar, Charli xcx, Chuck D, Ciara Miller, David Corenswet, Ella Bright, Emma Bunton, Isabel May, Jeff Probst, Orville Peck, Paris Hilton, Rachel Dratch, Teyana Taylor, Troye Sivan y Tyla.
Todos los nominados a los MTV VMAs 2026
Video del año
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “Tears”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Artista del año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del año
- BTS – “Swim”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI – “Golden”
- Madonna y Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- PinkPantheress y Zara Larsson – “Stateside”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor artista nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice – “Chains & Whips”
- French Montana y Max B – “Ever Since U Left Me”
- Madonna y Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- PinkPantheress y Zara Larsson – “Stateside”
- Shakira y Burna Boy – “Dai Dai”
- Teyana Taylor y Lucky Daye – “Hard Part”
Mejor pop
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Charli xcx – “SS26”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo – “drop dead”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor hip-hop
- Cardi B, con Kehlani – “Safe”
- Don Toliver – “E85”
- Drake – “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”
- Travis Scott – “DUMBO”
- Tyler, The Creator – “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor R&B
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown – “It Depends/Obvious”
- Dave y Tems – “Raindance”
- Justin Bieber – “YUKON”
- Kehlani – “Folded”
- Mariah the Scientist y Kali Uchis – “Is It a Crime”
Mejor alternativa
- Geese – “Taxes”
- mgk y Fred Durst – “FIX UR FACE”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo – “the cure”
- SOMBR – “Homewrecker”
- Tame Impala – “Dracula”
- twenty one pilots – “Drag Path”
Mejor dance
- Bebe Rexha y Faithless – “New Religion”
- Harry Styles – “Aperture”
- Lady Gaga y Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress y Zara Larsson – “Stateside”
- Slayyyter – “DANCE…”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
Mejor latino
- Anitta con Shakira – “Choka Choka”
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida – “TU SANCHO”
- KAROL G – “Papasito”
- Rosalía, con Yahritza y Su Esencia – “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo y GANGSTA – “LA VILLA”
- Shakira y Burna Boy – “Dai Dai”
Mejor K-pop
- BLACKPINK – “JUMP”
- BTS – “SWIM”
- CORTIS – “REDRED”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- LE SSERAFIM, con j-hope de BTS – “SPAGHETTI”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
Mejor country
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs – “Back in the Saddle”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tucker Wetmore – “Brunette”
Mejor dirección
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “Opalite”
Mejor dirección de arte
- Charli xcx – “SS26”
- Lady Gaga y Doechii – “RUNWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside”, con Zara Larsson
- SOMBR – “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor cinematografía
- A$AP Rocky – “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor edición
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor coreografía
- GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean
- Harry Styles – “Dance No More”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejores efectos visuales
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- JISOO y ZAYN – “Eyes Closed”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside”, con Zara Larsson
- RAYE, con Hans Zimmer – “Click Clack Symphony”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
A estas categorías se sumaron posteriormente otras cuatro votadas a través de las plataformas de MTV: Mejor grupo, Mejor video de formato largo, Mejor álbum y Canción del verano. Esta última incluye a Ariana Grande, Bruno Mars, Charli xcx, Ella Langley, KATSEYE, Latto junto a Doja Cat, Morgan Wallen, Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Slayyyter, SOMBR, Stella Lefty, Tame Impala con JENNIE y Taylor Swift.
- 1
- 2
Kaia Gerber atraviesa el duelo por la muerte de su hermano Presley con su novio como principal sostén
- 3
La muerte de Oscar González Oro: cómo será la despedida del conductor
- 4
Lali Espósito brilló en su tercer River: el cierre de una era, un encuentro histórico y el tema que hizo llorar a la artista