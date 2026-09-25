Kaia Gerber atraviesa el duelo por la muerte de su hermano Presley con su novio como principal sostén

En medio del duelo por la muerte de su hermano Presley, Kaia Gerber se muestra contenida por las personas más cercanas a ella. Su novio, el actor Lewis Pullman -el menor de los tres hijos que tuvieron el actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz- es el principal sostén de la modelo en esta dura etapa de su vida.

Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba en una residencia de rehabilitación de Santa Monica. La policía investiga el caso como una posible sobredosis, pero la causa de muerte todavía no fue determinada oficialmente: se requieren estudios adicionales para establecerla. A través de un representante, la familia pidió privacidad para atravesar este momento.

Kaia Gerber junto a su fallecido hermano Presley Gerber Kamil Zihnioglu - AP

La noticia golpeó especialmente a Kaia, de 25 años. Una persona de su entorno le aseguró a Page Six que los hermanos eran “como mejores amigos” y que la modelo se encuentra desconsolada. Habían crecido juntos bajo una exposición poco habitual: compartieron campañas de moda y apariciones públicas, pero también construyeron un vínculo que iba mucho más allá de las cámaras. En 2018, Presley se tatuó el nombre de su hermana en un brazo.

Lo que Kaia había contado sobre su hermano

Otros tiempos: en la foto, Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley, en familia Joel C Ryan - Invision

En agosto, antes de la muerte de Presley, Kaia habló con Vogue sobre los problemas de adicción que él atravesaba desde hacía años. Explicó que esa situación había afectado la dinámica de toda la familia y que, durante mucho tiempo, ella había asumido el lugar de la hija que no pedía ayuda. Sentía que sus padres ya estaban ocupados acompañando a su hermano y que expresar sus propias necesidades sería exigirles demasiado.

En esa misma entrevista, lejos de reducir a Presley a sus dificultades, Kaia expresó el orgullo que le producía su decisión de hablar públicamente sobre ellas. Sus padres habían sido siempre reservados con la vida familiar, contó, mientras que su hermano había elegido compartir su experiencia y mostrarse vulnerable. Para ella, ese gesto podía ayudar a otras personas y también evitar que el silencio se confundiera con vergüenza.

Kaia atraviesa el duelo acompañada por Lewis Pullman Best Image/The Grosby Group - Best Image/The Grosby Group

Presley había comenzado a modelar en la adolescencia y trabajó para firmas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein; con esta última firma compartió una campaña con Kaia. En los últimos años, sin embargo, había puesto cada vez más atención en hablar de salud mental.

En una entrevista de 2023 para el podcast Studio 22, contó que quería usar su experiencia para acompañar a quienes atravesaran dificultades parecidas. Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, expresaba por entonces.

Durante aquella conversación también explicó la importancia que tenía para él hablar de salud mental. “Es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida, un trabajo de 24 horas al día y los 7 días a la semana, que tiene muchísimas facetas”, sostuvo. Y agregó: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y acá no hay prejuicios”. También impulsó en sus redes conversaciones sobre temas que, según planteaba, muchas personas suelen ocultar.