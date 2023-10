escuchar

Matthew Perry no solo fue noticia a lo largo de su vida por su hilarante personaje en la exitosa serie Friends, por su carrera como actor, escritor y productor o por el infierno que vivió -y contó- de la mano de las drogas y el alcohol. El hombre que le dio vida al sarcástico, pero adorable Chandler Bing tuvo una vida amorosa movida y extensa que no terminó en el altar pero que incluyó desde una de las estrellas más importantes de Hollywood hasta una consagrada tenista.

¿Por qué nunca pudo lograr una relación de larga data? Perry señaló a sus adicciones como la principal causa de los vaivenes de sus noviazgos, aunque agradeció a varias de sus ex haberle salvado la vida. En esa lista incluyó a Gabrielle Bober, “la que señaló que algo andaba mal en mí y me envió a rehabilitación por primera vez”, destacó en su autobiografía Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en donde habló de sus amores.

Matthew Perry en 2022 en su casa de Los Angeles. El actor tuvo muchos romances, pero nunca se casó MICHELLE GROSKOPF - NYTNS

Los primeros flechazos

Cuando tenía 18 años, Perry comenzó una relación con Tricia Fisher, la media hermana de la actriz Carrie Fisher. La historia comenzó cuando terminó el rodaje de Una noche en la vida de Jimmy Reardon. La situación pasó de lo emocional a lo físico de manera muy rápida y, si bien el actor deseaba llevar ese romance a otro nivel, finalmente decidió esperar. “Mi firmeza, al menos en mi convicción de esperar, duró dos meses... Las sesiones de besos que no condujeron a ninguna parte estaban empezando a hacernos a ambos hiperventilar”, escribió. La situación terminó en la cama, con ella dando el primer paso. Terminaron al poco tiempo, pero vivieron un reencuentro cuando Friends estaba en su apogeo.

La primera gran celebridad de la industria que figura en sus memorias es Gwyneth Paltrow. El nombre de la protagonista de Shakespeare in love aparece cuando Perry habla de un puñado de aventuras amorosas. Cuando habla de ella, describe el cruce de sus caminos como una breve “sesión de besos en un armario” que se dio el verano anterior a la emisión de Friends, en 1994.

Julia Roberts, una mujer inalcanzable

Friends | Chandler and Susie Moss (Julia Roberts)

Julia Roberts fue la primera novia de alto perfil de Matthew: salieron durante unos meses entre 1995 y 1996. Los actores se conocieron durante una participación especial de la protagonista de Mujer Bonita en Friends. En su libro, el actor contó que Roberts solo puso como condición para estar en la sitcom que su personaje tuviera una historia con Bing, motivo por el cual fue el propio actor quien la llamó en persona para hacerle la propuesta. En ese momento comenzó el coqueteo.

Desde el primer día Perry quedó obnubilado por el encanto y la belleza de la actriz La relación comenzó muy rápido. Incluso, viajaron juntos a Nuevo México y hasta hubo presentación familiar. “La dejé entrar, tanto figurativa como literalmente, y comenzó una relación. Ya éramos pareja cuando empezamos a filmar el episodio del Super Bowl de Friends”, reveló el actor en The Times of London. Pero así de fugaz como arrancó, terminó. “Dos meses después, estaba soltero”, escribió Perry en su libro. “Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí. Estaba seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente. Estaba destrozado, doblado, no era digno de ser amado”, confesó.

Más chicas de Hollywood

Neve Campbell mantuvo un breve romance con Perry Reuters

Luego de que Chandler expresara su enamoramiento por Yasmine Bleeth, la estrella de la serie Baywatch, durante un episodio de Friends, Perry y Bleeth iniciaron un romance. Fue a finales de 1996. La relación no prosperó, pero Perry dejó en claro la buena onda entre ellos porque Bing siguió haciendo referencias afectuosas a Bleeth en la serie a lo largo de los años. “Esa es Yasmine Bleeth. Ella es un tipo de chica completamente diferente. Los amo a ambos, pero de maneras muy diferentes”, le dice Chandler a su mascota mientras mira a la actriz en la televisión durante un episodio de la tercera temporada.

Perry también tuvo una breve historia con Neve Campbell, la actriz canadiense que protagonizó la saga de terror Scream. Se conocieron en el rodaje de la película Tango para tres (1999) y la química entre ellos fue inmediata. Los rumores no tardaron en resonar, y todo parecía funcionar a la perfección entre ellos. Sin embargo, la aventura terminó cuando se estrenó la comedia romántica. También se lo relacionó con Heather Graham, aunque ninguno de los dos confirmó esa relación.

De amor en amor

En sus memorias, Perry dio detalles sobre su relación con la fallecida productora de televisión Jamie Tarses, quien ayudó a desarrollar Friends en 1994. El actor no aclaró las fechas exactas de su relación, aunque la describió como “la mujer más mágica, hermosa e inteligente”. También contó cómo ella lo ayudó con su adicción. “Llamé a mi especie de novia en ese momento, la maravillosa Jamie Tarses, y logré decir: ‘Algo anda mal’”, escribió Perry, en referencia al momento en el que le diagnosticaron pancreatitis, en el año 2000.

“Jamie era un ángel de dios: condujo directamente a mi casa, me metió en un auto y me llevó al hospital más cercano”. Perry terminó con Tarses cuando encontró la sobriedad. “Para poder compensar adecuadamente a la dulce Jamie por los dos años en los que renunció a grandes porciones de su muy ocupada e importante vida siendo básicamente mi enfermera, terminé nuestra relación”, sentenció.

Lauren Graham y Matthew Perry mantuvieron una larga amistad luego de salir Reuters

A Jamie le siguieron la actriz Maeve Quinlan -estuvieron juntos entre el 2002 y el 2003- y la protagonista de Gilmore Girls, Lauren Graham, con quien estuvo muy poco tiempo, pero con quien mantuvo una extensa amistad. Luego llegó a su vida la jugadora profesional de vóley, Raquel Dunn, una conquista 14 años menor que él. En su libro, describió a la joven como “la ex novia de su sueño”. Con ella también terminó por culpa de sus adicciones. Tras romper con Jamie, a Perry se lo relacionó con la tenista Jennifer Capriati. Durante ese tiempo, él se mostró muy cerca de la exnúmero uno del mundo en las canchas.

Al borde del compromiso

Fue quizá Lizzy Caplan, la actriz de New Girl, quien rompió la larga racha de breves romances en la vida de Perry: comenzaron a salir en 2006 y la relación se extendió por seis años. La pareja se separó silenciosamente en 2012. Sobre Caplan, Perry escribió que lamentó haber roto con ella. “Todos mis miedos se alzaron como una serpiente”, explicó. “A menudo pienso que si le hubiera pedido (que se casara conmigo), ahora tendríamos dos hijos y una casa. En cambio, soy un idiota que está solo en su casa a los cincuenta y tres años”, describió, elocuente.

Perry lamentó no haberse casado con Lizzy Caplan Michael Buckner - Getty Images North America

Molly Hurwitz fue la última pareja estable en la vida del actor. La estrella de Numb y Perry compartieron cuatro años y se comprometieron en noviembre de 2020. “Decidí comprometerme. Afortunadamente, estaba saliendo con la mujer más grande sobre la faz del planeta en este momento”, le confesó a la revista People luego de arrodillarse. Sin embargo, seis meses después de que Perry hiciera la gran pregunta, la pareja se quebró. “A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor”, le dijo a la revista US a través de un comunicado.

¿Y Mónica?

Chandler y Monica, una pareja que los fans querían ver en la vida real

Como sucedió con Rachel -Jennifer Aniston- y Ross -David Schwimmer-, muchos fanáticos de Friends desearon que el amor entre Chandler y Mónica -Courteney Cox- pasara de la ficción a la realidad. Sin embargo eso nunca sucedió, aunque en una oportunidad confesó que él era divertido en Friends porque todo el tiempo quería hacerla reír a ella.

