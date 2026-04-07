Mujeres, excesos y adicciones: lo que revelan los diarios secretos de RFK Jr.

A catorce años del suicidio de Mary Richardson Kennedy, segunda esposa de Robert F. Kennedy Jr., una nueva biografía sobre el ascenso al poder del dirigente político reabre los interrogantes sobre uno de los episodios más trágicos que atravesó la familia. Además, expone aspectos íntimos vinculados a la historia personal del heredero, como sus adicciones, sus relaciones con distintas mujeres y el contenido de sus diarios privados.

La revista People compartió un adelanto del libro RFK Jr.: Ascenso y caída, escrito por la periodista de investigación Isabel Vincent, que reconstruye la lucha del heredero de los Kennedy con la heroína, sus relaciones extramatrimoniales y el impacto en su vida familiar.

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