Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Mujeres, excesos y adicciones: lo que revelan los diarios secretos de RFK Jr.
Una investigación de la periodista Isabel Vincent da cuenta de las relaciones extramatrimoniales del político
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
A catorce años del suicidio de Mary Richardson Kennedy, segunda esposa de Robert F. Kennedy Jr., una nueva biografía sobre el ascenso al poder del dirigente político reabre los interrogantes sobre uno de los episodios más trágicos que atravesó la familia. Además, expone aspectos íntimos vinculados a la historia personal del heredero, como sus adicciones, sus relaciones con distintas mujeres y el contenido de sus diarios privados.
La revista People compartió un adelanto del libro RFK Jr.: Ascenso y caída, escrito por la periodista de investigación Isabel Vincent, que reconstruye la lucha del heredero de los Kennedy con la heroína, sus relaciones extramatrimoniales y el impacto en su vida familiar.
Noticia en desarrollo
IR A LAS GUÍAS
Otras noticias de John Fitzgerald Kennedy
La matriarca de los Kennedy. Compitió con Jackie, aconsejó a Carolyn Bessette y Taylor Swift la reconoce como "una inspiración"
Inaugurado en 1967. El pueblo oculto en La Pampa que esconde el monumento más grande de John F. Kennedy fuera de EE.UU.
"Son íconos de moda". La serie que impacta por su estilismo y recrea los looks de la “pareja dorada” de los Estados Unidos
Más leídas de Personajes
- 1
Casi gemelas: el gran parecido de Shiloh Jolie, la hija de Angelina y Brad Pitt, con su madre y su aparición en un videoclip
- 2
Lisa Kudrow considera que “a nadie le importaba” su papel en Friends: “No había ningún plan para mí”
- 3
Yoyi Francella: el dilema que enfrentó al entrar a Luzu TV, la relación con su padre y ese sueño que logró cumplir
- 4
En fotos: de Dakota Johnson a los besos a Pedro Pascal con su novio argentino en México