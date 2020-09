Murió el actor Kevin Dobson, una de las figuras de la serie Kojak

A los 77 años murió Kevin Dobson, una de las figuras de la serie Kojak

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 15:17

La TV de la nostalgia se despidió de otro rostro muy popular durante la década de 1970. Murió a los 77 años Kevin Dobson, el actor que personificó al detective policial Bobby Crocket, el compañero más joven del teniente Theo Kojak en la muy exitosa serie protagonizada por Telly Savalas entre 1973 y 1978.

"Yo había estado en el ejército, así que sabía empuñar un arma y cómo arrojar a un tipo contra la pared", graficó Dobson al recordar cómo llegó al papel que lo convirtió en una figura reconocida entre el público. Para conseguir el papel de Crocker en Kojak debió atravesar tres audiciones, hasta que finalmente convenció a los productores de que era la persona adecuada para el papel.

Dobson cumplió con todas las expectativas y a lo largo de las cinco temporadas de la serie se destacó interpretando a un personaje resuelto y enérgico, cuyos impulsos solían ser contenidos por el cáustico Kojak de Savalas. Años después, la serie tuvo una breve continuidad a través de un telefilm en el que Dobson volvió a ser Crocker, pero en este caso ya convertido en el fiscal del distrito.

Kevin Dobson en la serie Kojak

Antes de hacer carrera como actor, Dobson no solo desempeñó tareas como militar. También trabajó como camarero e hizo carrera en la red ferroviaria de Long Island (Nueva York), donde llegó a ser conductor de trenes.

La excelente repercusión lograda gracias a Kojak le brindó a Dobson la oportunidad de convertirse en figura central de su propia serie. Pero Shannon, el ciclo policial que lo tuvo al frente no funcionó entre la audiencia y la primera y única temporada se canceló con muy pocos episodios en el aire. Algunos años después encontró continuidad en el elenco de California, una de las tantas series inspiradas en el éxito de Dallas.

Dobson tenía 77 años

La presencia de Dobson se hizo más tarde habitual en producciones televisivas de distintos tiempos, entre las que se destacaron Cannon, Days of Our Lives y House of Lies. Fue menos frecuente su trabajo en cine, con apariciones destacadas en la superproducción bélica La batalla de Midway (1976) y en la comedia romántica Contigo toda la noche (1981), donde encarnó al esposo de Barbra Streisand. También hizo teatro, protagonizando destacadas puestas de Art y 12 hombres en pugna.