Murió la actriz mexicana Edith González, protagonista de Doña Bárbara

Edith González , actriz mexicana recordada por sus protagónicos en las novelas Corazón Salvaje y Doña Bárbara, murió esta madrugada a los 54 años, según informó el programa de televisión Hoy. Además su colega Leticia Calderón publicó en las redes sociales la triste noticia: "Güera (Edith), ¡te vamos a extrañar! No hay dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño".

La actriz se encontraba internada debido a un cuadro de cáncer que le fue diagnosticado hace ya varios años. La periodista Mara Casteñeda informó que González fue desconectada en la madrugada de hoy.

Edith Gonzáles junto a Eduardo Palomo, los protagonistas de la exitosa novela mexicana Corazón salvaje

En agosto de 2016, la actriz informó que le habían encontrado tejidos cancerosos en la zona del abdomen originados por un cáncer de ovarios.

En una entrevista para El Universal, en 2017, contó que cuando le informaron que tenía cáncer se dijo: "Ok, es una tragedia, pero no la asumo como tal. Para mí es simplemente un paso, es una fase [...]. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos. Yo creo en la ciencia, hay tratamientos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias. Creo que el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, es un 50 o un 60 % de la sanación".

El 29 de mayo González hizo su penúltima publicación en Twitter donde escribió un mensaje sobre la vida: "¡Buenos días! Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya sé que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, ¡disfrutar del don de la vida! Hasta el movimiento más simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor ¡gózalo! Así que... ¡Güenas!"

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó lo ocurrido y envió mensajes de condolencia a la familia. La actriz estaba casada, desde 2010, con el economista Lorenzo Lazo y tenía una hija, Constanza, fruto de su matrimonio con el político Santiago Creel.

Las novelas de González que enamoraron a los argentinos