Murió Ann Blyth, una de las últimas luminarias de la Edad de Oro de Hollywood, a los 98 años

Con la muerte de Ann Blyth, Hollywood despide a una de las últimas luminarias de su Edad de Oro. La actriz y cantante estadounidense, recordada por su papel de la ambiciosa y manipuladora Veda en El suplicio de una madre (1945), falleció a los 98 años.

Su interpretación como la hija del personaje de Joan Crawford en el célebre drama le valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto cuando apenas tenía 16 años. Aquel trabajo la convirtió en una de las jóvenes promesas de Hollywood y su nombre quedó asociado para siempre a uno de los grandes clásicos del cine.

Blyth falleció por causas naturales el pasado miércoles, apenas dos meses antes de cumplir 99 años. La noticia fue dada a conocer por el periodista George Pennacchio, de KABC, quien recordó que la actriz desarrolló una carrera de más de siete décadas entre el cine, el teatro musical y la televisión.

Quién fue Ann Blyth

Anne Marie Blythe nació el 16 de agosto de 1928 en Mount Kisco. Tras el abandono de su padre, se mudó junto a su madre y su hermana a Nueva York, donde comenzó a actuar desde muy pequeña: debutó en programas de radio infantiles con apenas cinco años y, a los nueve, ingresó en la Compañía de Ópera Infantil de Nueva York. En 1941 llegó a Broadway con la obra Watch on the Rhine, de Lillian Hellman. Durante una gira de la producción por Los Ángeles fue descubierta por un agente de Universal Pictures, estudio con el que firmó su primer contrato cinematográfico.

Su debut en la pantalla grande llegó en 1944 con Chip Off the Old Block. Para entonces había eliminado el Marie y la “e” tanto de su nombre como de su apellido artístico para convertirse en Ann Blyth.

El gran punto de inflexión de su carrera llegó en 1945. Con apenas 16 años interpretó a Veda Pierce, la ambiciosa hija del personaje de Joan Crawford en El suplicio de una madre. Ese trabajo le valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Si bien no ganó la estatuilla, la película se convirtió en un clásico del cine negro y consolidó a Blyth como una de las jóvenes figuras de Hollywood.

Junto a Robert Mitchum y al director Tay Garnett, en el rodaje de Paralelo 38 (1952) HO - Courtesy of the Garnett family

Durante las décadas de 1940 y 1950 desarrolló una prolífica carrera en el cine, donde alternó dramas, comedias y musicales. Participó en títulos como Entre rejas (1947), Mr. Peabody and the Mermaid (1948), El gran Caruso (1951), Paralelo 38 (1952), Rose Marie (1954), The King’s Thief (1955) y Sufrir es mi destino (1957), su última película.

Formada como soprano, se destacó además por su voz en varias producciones musicales de la época. Un accidente en trineo que le provocó una lesión en la espalda obligó a interrumpir temporalmente su carrera, aunque regresó a los sets una vez recuperada.

Tras alejarse del cine a fines de los años 50, se volcó al teatro musical, donde protagonizó producciones como The King and I, The Sound of Music y Show Boat. También participó en numerosas series de televisión, entre ellas La dimensión desconocida, Caravana, Burke’s Law y Reportera del crimen, donde realizó su última aparición en pantalla en 1985. En 1960 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en reconocimiento a su trayectoria.

En el plano personal, la actriz se casó en 1953 con el obstetra James McNulty, con quien permaneció hasta la muerte de él, en 2007. La pareja, profundamente católica, tuvo cinco hijos, diez nietos y cinco bisnietos.

Lejos de las luces de los sets y los escenarios, Blyth dedicó gran parte de su tiempo a actividades filantrópicas y a pasatiempos como la jardinería, el tejido y la pintura al óleo. Según recordó George Pennacchio al anunciar su fallecimiento, también era conocida por responder personalmente las cartas que le enviaban sus admiradores, una costumbre que mantuvo durante toda su vida.