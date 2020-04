Murió Brian Dennehy, el recordado sheriff Teasle de Rambo

Brian Dennehy, un actor de carácter que sobresalió tanto en cine y televisión como en teatro Fuente: Archivo - Crédito: ap

Brian Dennehy murió anoche a los 81 años en New Haven, Connecticut, muy cerca de su lugar de nacimiento y lejos de Hollywood. Decía siempre que en vez de estar cerca de los estudios que requerían su trabajo y su talento prefería vivir en una amplia propiedad rural del terruño más cercano, "porque allí la persona más famosa es el titiritero de Big Bird en los Muppets ".

Esa era la idea que siempre tuvo de su lugar en el mundo del espectáculo, la de un hombre que se sentía siempre más cómodo "junto a gente racional que vive en casas, tiene hijos y paga sus impuestos". Deja atrás una carrera muy destacada que conocimos sobre todo en el cine, gracias a un talento notable y una poderosa presencia que le permitía sin problemas moverse en la cuerda más amplia a la que puede llegar un actor.

Dennehy era muy convincente como villano. Le venían como anillo al dedo esos personajes que escondían detrás de una máscara más o menos amable una personalidad calculadora, cínica e intimidante. Se lució con ellos infinidad de veces en el cine, espacio que lo convirtió desde mediados de los años 70 hasta la actualidad en uno de los más probados y sólidos actores de carácter de Hollywood. Pero también sabía mostrar con la mayor naturalidad su faceta más amable y comprensiva en papeles que requerían esas condiciones.

Como si estos méritos no le alcanzaran, los expertos en teatro señalban a Dennehy como el mejor intérprete anglosajón de la obra de Eugene O'Neill . Este atributo se reflejó en el doble reconocimiento más relevante de toda su carrera actoral: los sendos premios Tony que obtuvo por La muerte de un viajante y El largo viaje del día hacia la noche . Su personificación de Willy Loman en la primera de esas obras llegó a la TV en 2000 a través de la cadena Showtime, un año después del triunfo en la ceremonia de los Tony, y le dio a Dennehy una nominación al Emmy, premio que nunca pudo ganar.

Brian Dennehy ganó en dos oportunidades el premio Tony, por su labor en La muerte de un viajante y en El largo viaje del día hacia la noche Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Richard Drew

Nació en Bridgeport (Connecticut) el 9 de julio de 1938 como Brian Manion Dennehy y su padre era un descendiente de irlandeses que trabajó en la agencia periodística The Associated Press. El joven Brian llegó a la actuación a través de sus estudios universitarios en Yale. Allí descubrió que su corpulencia física no le impedía moverse con llamativa naturalidad en el escenario. Desde entonces siempre aprovechó en su favor esa imponente presencia física, que lograba transmitir en cada una de sus apariciones. Había descubierto su vocación actoral después de pasar cinco años en el cuerpo de Marines, experiencia que incluyó un paso por la guerra de Vietnam. Al regreso ingresó en la universidad con una beca para jugar fútbol americano. Hasta que finalmente logró vivir de la actuación fue sucesivamente barman, vendedor profesional y chofer de camiones.

Cinco años después de su debut en el cine, en 1977 con un breve papel en la comedia El... ella y él , encontró en la primera película de Rambo uno de sus papeles más celebrados, el del sheriff Teasle, despiadado antagonista del personaje de Sylvester Stallone. Muchos vieron desde allí a Dennehy como el intérprete ideal de esos hombres duros que parecían disfrutar a pleno con el ejercicio de su escasa o nula honestidad. Así ocurrió por ejemplo con el ex pistolero devenido sheriff corrupto en Silverado , el magistral western que Lawrence Kasdan dirigió en 1985. En aquéllos años compensó esas apariciones con otro papel muy recordado, el de extraterrestre amigable en Cocoon , y con su presencia en la comedia Tommy Boy , junto a Chris Farley. Poco después volvió a lucirse con uno de sus mejores personajes: el fiscal del distrito de Se presume inocente .

Antes y después sumó a su fecunda carrera otras muy recordadas apariciones en películas como Gorky Park , F/X, Gladiador , Romeo y Julieta de William Shakespeare , entre muchas otras. Tuvo un destacado papel protagónico en El vientre del arquitecto , uno de los extravagantes y aparatosos experimentos del director inglés Peter Greenaway. Y su larga actuación televisiva (que curiosamente sólo le dio nominaciones al Emmy por telefilms, nunca por series) culminó hace poco en The Blacklist .