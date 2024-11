Murió Charles Dumont, el compositor al que Edith Piaf “trajo al mundo”

El cantautor francés Charles Dumont, autor de “Non, Je Ne Regrette Rien”, el tema que inmortalizó Edith Piaf y que se convirtió en un símbolo galo, murió esta madrugada a los 95 años en París. La triste noticia fue confirmada por su pareja durante las últimas horas. Según trascendió, el también actor y cantante francés falleció luego de sufrir una larga enfermedad, aunque aún no se conocen los detalles de su partida.

Dumont nació en 1929 en Cahors y cuando compuso la icónica canción que inmortalizó Piaf tenía apenas 27 años. El encargado de la letra fue Michael Vaucaire. Sin embargo, no fue hasta 1960 que se animó a acercarse a la famosa artista, quien de inmediato aceptó ponerle su voz a la pieza musical.

“Ella ya había dicho que no a tres de mis canciones”, dijo en 2013 según repasó el diario británico The Guardian. “No quería volver, pero Michael me convenció”, agregó en referencia a su socio, Vaucaire. El motivo de la negativa de Piaf tenía que ver con su salud: estaba enferma y agotada, y unos meses antes se había desplomado en el escenario. Tres años después de ese episodio, moriría en Grasse a los 47 años: tenía cáncer en el hígado.

Pese a la negativa inicial, Piaf cedió y escuchó a Dumont tocar la canción. “Me preguntó si yo era realmente el compositor”, dijo. “Le dije que sí. Me pidió que la tocara una tercera vez, así que lo hice, y su humor cambió. Me miró de otra manera. Me dijo: no te preocupes, jovencito. Esta canción dará la vuelta al mundo y con ella abriré mi próxima gira de conciertos”, vaticinó la artista, y no se equivocó.

“No me arrepiento de nada”, título en español de la obra, habla del deseo de amigarse con el pasado y comenzar de nuevo, y es una de las canciones emblemáticas del repertorio de Piaf: cuando vio la luz vendió más de 800.000 copias y pasó siete semanas en los charts de Francia. Además, se convirtió en una de las canciones galas más conocidas de todos los tiempos: es una de las favoritas de la Legión Extranjera Francesa, aparece en numerosas películas y publicidades y llegó a ser grabada en varios idiomas.

Edith Piaf durante una presentación. La artista francesa fue quien llevó a Dumont a la fama

Una prolífica carrera

Piaf no fue la única artista que se lució gracias al trabajo de Dumont, quien además de la célebre canción le compuso más de 30 temas. El músico también trabajó para figuras tanto francesas como de otras nacionalidades, entre las que se destacan Dalida, Jacques Brel, Juliette Gréco y Barbra Streisand.

En la década de 1970, Dumont decidió usar su voz para dar a conocer sus canciones y se lanzó a escena también como intérprete. Durante años interpretó sus propias composiciones, entre las que se destacaron “Une chanson” y “Les amours imposibles”. Su última aparición en el escenario fue en París, en 2019.

Aunque su talento quedó repartido en una gran cantidad de artistas, Dumont nunca olvidó agradecer el lugar que le dio Piaf en el mundo del arte. “Mi madre me dio la vida, pero Edith Piaf me trajo al mundo”, le dijo Dumont a la Agencia France Presse en una entrevista que le concedió en 2015. “Sin ella, nunca habría hecho todo lo que hice, ni como compositor ni como cantante”, agregó.

LA NACION