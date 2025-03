Falleció la cantante norteamericana de soul Angie Stone, en un accidente vial después de un concierto

Angie Stone, la cantante de soul que saltó a la fama como miembro del trío pionero de hip-hop femenino The Sequence y que luego se convirtió en una destacada cantante de soul, murió a los 63 años , según informó el portal Variety. Stone falleció en un accidente automovilístico en Montgomery, Alabama, en la madrugada del sábado. Un representante de la cantante confirmó a ese medio que la artista venía de un espectáculo con los miembros de su banda y coristas cuando su Sprinter volcó. Stone fue la única persona que murió en el accidente.

La intérprete, nominada al Grammy, era conocida por su éxito de 2001 “Wish I Didn’t Miss You”. A lo largo de su carrera, lanzó 10 álbumes en solitario y fue nominada a tres premios Grammy, incluyendo mejor interpretación de R&B de un dúo o grupo con voces en 2003 y mejor interpretación vocal femenina de R&B el año siguiente.

Nacida en Columbia, Carolina del Sur, Stone comenzó a trabajar en la música a los 16 años como parte de The Sequence, el primer trío femenino de hip-hop que firmó con Sugar Hill Records. Lanzaron varios álbumes, pero su mayor reconocimiento fue “Funk You Up”, el sencillo de 1979 que se convirtió en una canción que se usaba con frecuencia en la música contemporánea, como “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, y “Love of My Life Worldwide” de Erykah Badu.

A principios de esta década, durante el lanzamiento de su último álbum, ofreció una entrevista en la que se le preguntó por los 50 años del hip-hop y su participación como pionera. Esto respondió: “Creo que 50 años de celebrar el hip hop son definitivamente un aplauso para mi grupo, Sequence. Llevamos 50 años bien sólidos. Creo que ser el primer grupo de rap femenino en salir y tener un disco de rap original auténtico es un logro que nadie más ha podido superar, así que para nosotros es un momento legendario y estamos muy agradecidos de que no nos olviden. Felicitaciones a todos los que están involucrados con el hip hop, pero especialmente al grupo The Sequence”.

Colaboraciones

Después de que The Sequence se disolviera, Stone se unió al grupo Vertical Hold para lanzar dos álbumes a mediados de los 90. En los años siguientes, colaboró ​​en la composición de “Brown Sugar” y “Voodoo” de D’Angelo, y cantó coros en su gira.

A finales de los 90, firmó contrato con J Records y se embarcó en su carrera en solitario con su álbum debut Black Diamond, de 1999. Como cantante solista, Stone alcanzó prominencia como una de las figuras centrales del movimiento neo-soul. En 2001 lanzó su exitoso segundo álbum, Mahogany Soul, del que surgieron los éxitos “Brotha” y “Wish I Didn’t Miss You”, además de un remix de este último que alcanzó el número uno en la lista de canciones de Billboard Dance Club. Si bien Mahogany Soul fue su más importante álbum en solitario, por su proyección internacional, los posteriores —Stone Love (2004) y The Art of Love & War (2007)— la impulsaron a posiciones más altas en las listas y continuó lanzando discos a lo largo de los años hasta Love Language, de 2023.

Angie Stone, que había comenzado su carrera a los 16 años, murió este fin de semana en un accidente de tránsito Gregory Smith - FR28435 AP

Además de la música, Stone apareció en los programas de VH1 Celebrity Fit Club y R&B Divas: Atlanta, y actuó en numerosas películas, entre ellas The Hot Chick y The Fighting Temptations. El año pasado, fue incluida en el Salón de la Fama de las Compositoras.

Durante aquella entrevista, a propósito de la promoción del álbum Love Language, también habló de momentos de enfermedad y de recuperación, de cuándo su público elogiaba su figura, durante los últimos años: “Creo que la gente se obsesionó con el afro. Todos los años pedían que me hiciera un peinado voluminoso. Ahora que me alisé el pelo y me hice una cola de caballo, la gente dice: ‘Dios mío, pareces tan joven’. Bueno, en primer lugar, cuando pierdes peso, pierdes años. En la época en que pesaba mucho, tomaba un medicamento que me hacía engordar. Cuando dejé de tomarlo, empecé a perder peso y a recuperar mi tamaño normal. Tengo que decir que fue una lucha bastante dura con el peso, porque nunca, nunca, me había acostumbrado a ese peso, así que cuando enfermé y tuve que tomar esteroides, eso cambió por completo mi estilo de vida. Ahora lo que ven es la nueva y mejorada Angie”, contaba en aquella charla, un año y medio antes del trágico accidente que sufrió este fin de semana.

