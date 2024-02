escuchar

Marcelo Longobardi atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida: el miércoles último murió Mario, su hermano menor, como consecuencia de una dura enfermedad. La noticia la dio ayer sobre el final de Esta mañana, el programa que conduce de lunes a viernes, de 6 a 10, en Radio Rivadavia. Luego de las breves palabras que le dedicó al tema, no realizó el habitual pase con Jonatan Viale, conductor de Pan y Circo, y hoy no fue parte del envío matutino.

“Tengo que contarles que ayer murió mi hermano Mario”, introdujo el tema Longobardi, y de inmediato recibió las condolencias del resto del equipo del programa. “Murió como consecuencia de un largo cáncer que padeció durante cuatro años” , agregó poniendo nombre y apellido al diagnóstico que desencadenó el triste final.

El periodista continuó el relato sobre la partida de su hermano con el recuerdo de cómo se enteró de la enfermedad de Mario. “Yo me acuerdo que estaba almorzando en un restaurante con las autoridades de radio Mitre, con el señor Jorge Porta, y ahí me avisa mi cuñada que estaba internado en una clínica en Caballito con Covid y con una neumonía consecuencia del Covid”, detalló.

Marcelo Longobardi confesó que decidió ir a la radio porque de esa manera atenuaba el dolor Radio Rivadavia

Longobardi resaltó el gesto de Porta, quien lo ayudó en ese momento. “Él llamó al señor Previgliano, del Fernández y conseguimos una ambulancia que lo trasladó porque pensamos que era Covid”, repitió. “En el Fernández fue el doctor Previgliano quien me informó que no era Covid y mucho menos neumonía, sino que tenía una complicación en el mediastino. No estaba claro si era un tumor o no, pero era una complicación”, repasó.

Pese a las diferencias y los enfrentamientos -recordemos que el periodista no se fue de radio Mitre en los mejores términos-, Longobardi destacó la actitud de Porta en relación con su duro momento familiar. “Por más que yo haya tenido con él unos enconos muy significativos durante los últimos años, recuerdo que me ayudó mucho con esa circunstancia personal que luego derivó en una expansión del cáncer al bazo, al diafragma y al pulmón y la cabeza”, enumeró, y destacó sobre el final de su recuerdo el temple de su hermano para transitar su enfermedad. “Aun así, él tuvo una resistencia brutal que duró prácticamente cuatro años, y murió ayer”, cerró.

Por último, y con su inconfundible tono de voz, el periodista explicó por qué decidió hacer su programa ayer. “Yo tengo cuestiones que atender en el plano familiar, así que me voy a ir hoy un poco antes de cerrar el programa. Naturalmente anoche la radio me ofreció no estar hoy con ustedes, pero cada uno encuentra una manera diferente de atenuar los malos momentos, y estar en la radio es una manera de atenuar un momento muy triste ”, confesó.

Longobardi abrió su corazón y, para cerrar, expresó el duro golpe que significó para él la partida de Mario. “ Mi hermano era mucho más joven que yo y eso por supuesto a uno le pega muy fuerte”, explicó. Luego, confirmó que el entierro se iba a realizar hoy, viernes por la mañana, y que su reincorporación a la radio será el lunes. “Estoy muy agradecido con la poquísima gente que se enteró porque yo no había dicho nada al respecto. Efectivamente esto ocurrió ayer y es un momento muy doloroso”, se despidió.

Cambios y mudanzas

Longobardi se sumó a las filas de Rivadavia en marzo de 2023, luego de haberse instalado un año en Miami para trabajar con CNN Radio. Antes de su experiencia en los Estados Unidos, había decidido dejar radio Mitre (AM 790), donde era líder en audiencia todas las mañanas. En ese momento dijo que quería un cambio, que quería enfocar sus energías en nuevas pasiones y que su “cuerpo le estaba pidiendo parar”.

“Cuando uno empieza un programa de radio nuevo, es como empezar todo otra vez”, había señalado en la presentación de Esta mañana, donde luego desgranó con su particular estilo cada uno de los temas de la actualidad argentina de ese momento. Sobre el final de ese primer envío, el periodista realizó el pase con Joni Viale, conductor del programa siguiente, con quien repasó los cambios laborales de sus últimos años dando cuenta de algunas situaciones vividas que le hubiera gustado evitar.

