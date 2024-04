Jorge Lanata y Marcelo Longobardi hacen las paces: cómo será el reencuentro y sus diferencias con Javier Milei

Escuchar

Javier Milei logró volver a juntar a Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, quienes están distanciados desde agosto de 2021. Así lo aseguró el conductor de Lanata sin filtro, quien aceptó la invitación de su colega a charlar en Esta mañana, su ciclo de Radio Rivadavia. La reunión se da en un contexto específico: Lanata quedó en el centro de la escena por una pelea con el presidente.

Todo comenzó el lunes pasado, luego de que Lanata criticara la presencia del embajador de Israel en la reunión de gabinete del domingo por la noche. El presidente le respondió, lo acusó de mentiroso y habló de “sobres”. Hoy, en una charla con Ernesto Tenembaum, además de explicar que iniciará acciones legales contra Milei, Lanata llamó a sus colegas a unirse para “ponerle un punto” al presidente. Longobardi, quien en su momento hizo públicas sus críticas a Milei por su desempeño en el Ejecutivo y por polemizar con artistas, reaccionó con una invitación.

En 2021, los periodistas compartían dial en Radio Mitre: arrancaba temprano Longobardi y Lanata seguía para hacer la segunda mañana. Las demoras de Longobardi para entregar a tiempo el espacio comenzaron a molestar a Lanata, quien un día de agosto se cansó y aseguró que, ante una nueva impuntualidad, iba a proceder a quedarse en silencio los mismos minutos que Longobardi se pasara de tiempo. El día llegó el 12 de agosto de ese año: el creador de Página/12 no emitió sonido por tres minutos. De inmediato, Mitre decidió suprimir el pase de programas entre ambos periodistas para evitar futuros roces. Desde ese momento, no volvió a repetirse el tradicional intercambio entre los conductores.

Algunos días después, sentado a la mesa del programa de Juana Viale, Lanata habló de su vínculo con Longobardi: contó que los roces existían desde antes -habló de diez años atrás- y deslizó una crítica sobre su colega: “Él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás. No hacemos más el pase y está todo bien, a mí el me cae bien, está todo bien, pero tampoco quiero perder parte de mi programa porque él no se autolimita”, sentenció.

Las diferencias con Jorge Lanata llevaron a Marcelo Longobardi a tomar una drástica decisión: luego de 21 años al frente de Cada mañana, algunas negociaciones con la empresa y dos semanas de ausencia, el periodista presentó su renuncia. Y si bien la pelea precipitó el fin de su ciclo, Longobardi le explicó a sus allegados en ese momento que los motivos del adiós fueron otros. “No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite. El éxito es maravilloso pero te engaña, es peligroso y si te descuidás, te mata”, le dijo Longobardi a sus íntimos, según confirmó LA NACION. El periodista, además, incluyó a Lanata en su carta de agradecimiento.

Dos años después y luego de una experiencia en Estados Unidos, donde trabajó para CNN, Longobardi habló nuevamente de su salida de Mitre. “Por ahí se mezclaron muchas cosas, algunas conté y otras no. Todo se volvió muy frívolo. Finalmente fue interpretado como una controversia mía personal con Jorge Lanata. Es cierto que pudo haber jugado un papel en ese pequeño episodio, pero lo que realmente sentía era que había liderado durante 21 años la audiencia de la radio argentina con cero reconocimiento”, reconoció.

Al profundizar en el tema, Longobardi explicó que no sentía el reconocimiento de la radio y tampoco el de sus colegas, incluso Lanata. “A ver: yo entiendo a Lanata, una persona súper brillante y súper inteligente. Es una persona muy difícil. Yo soy mucho más fácil que Lanata en términos de relaciones cotidianas, pero no tengo su talento. A mí me cuesta entender eso porque tengo otro modo de vincularme con la gente. A mí ya no me gustaba el ambiente. Me sentía incómodo, todo era extremadamente rutinario. No me gustaba yo. Un conjunto de razones, hasta si querés, contradictorias, porque así es la vida. Yo sentí que quería irme, fue una decisión muy pensada. Creo que mi pelea con Lanata fue una excusa mía para ir a dar un portazo”, completó.

Principio de acercamiento

Hace un mes, Longobardi fue invitado a LAM, el programa que Ángel de Brito conduce en la pantalla de América TV. Durante la charla, el periodista criticó a Javier Milei por su accionar en las redes sociales y sus reacciones ante las críticas de algún individuo. “La Argentina tiene problemas más trascendentes que discutir a Lali Espósito”, consideró en alusión a los dichos de Milei sobre la actriz y cantante. Además, habló de su desempeño en el Ejecutivo. “La verdad es que todavía no hemos visto ningún resultado práctico. ¿Qué ley consiguió Milei? Ninguna. En ese contexto, ¿qué va a lograr en materia de reformas? Poco. Él dice ser dueño de la verdad y tener un mundo que se le contrapone, pero lo que importa en todo caso es cambiar las cosas. Eso necesita política, negociación, acuerdos”, razonó.

Consultado sobre su abrupta salida de Radio Mitre y su cruce con Lanata, Longobardi le bajó el tono al enfrentamiento. “En su momento me enojé con él y chau. Qué se yo. Me enojé porque me sentí maltratado y la radio no me respaldó. Pasó”, reveló. “No hay que mezclar las cosas. Cuando él dice cosas relevantes, las comento. Si Lanata me quiere o no, es otra cosa. Él es el número uno”, completó el periodista.

Cabe recordar que luego del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, donde habló de “informadores ensobrados”, Longobardi sentó posición al respecto en su programa de radio. “No me gustó, por supuesto, no es que no me gustó, me pareció inaceptable el modo en el que el presidente trató a la prensa en su conjunto. Nosotros y muchos otros periodistas no tenemos nada que ver con la barbaridad que el presidente dijo. Es más, el presidente imagina a todos los periodistas, como él lo llama, ensobrados. Yo diría que ensobrados son muchos de los que hablan con él”.

En sintonía con el pensamiento de Jorge Lanata y luego de escuchar sus declaraciones, Marcelo Longobardi le extendió una invitación a su colega para intercambiar ideas y verse las caras en Esta mañana, su ciclo matutino de Rivadavia, tal como años atrás lo hacían en Mitre.

