Murió Elsa Raven, actriz de Titanic y Volver al futuro, a los 91 años

Murió la actriz Elsa Raven, a los 91 años, según lo confirmó su representante al medio Deadline. Mientras que sus inicios fueron en Nueva York, se hizo de un nombre en la industria de Hollywood en 1970, gracias a su papel en The Honeymoon Killers, de Leonard Kastle. También tuvo roles secundarios pero muy recordados en películas como Volver al futuro y Titanic.

Raven -cuyo nombre real era Elsa Rabinowitz- fue parte de esa historia filmada por James Cameron, en la que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet inmortalizaron un romance prohibido con triste final. Allí interpretó a la señora Ida Strauss y, si bien varias de las escenas en las que participó fueron eliminadas, muchos recordarán la desgarradora toma en la que abraza a su marido mientras el barco se hunde. La imagen, de hecho, fue incluida en el video del tema principal de la película, "My heart will go on", de Celine Dion.

Varios años antes, en 1985, ya se había ganado el cariño del público cuando participó de otro de los clásicos de la pantalla grande: Volver al futuro. En la película protagonizada por Michael Fox y dirigida por Robert Zemeckis, Raven era la mujer que quería reconstruir el reloj en la torre que permitió que Doc y Marty McFly pudieran volver a casa.

Raven nació en Carolina del Sur en 1929 y, entre muchos otros papeles, le dio vida a una agente inmobiliaria en Aquí vive el horror, y tuvo participaciones en series como Lazos de familia, Murphy Brown, Seinfeld, 3rd Rock from the Sun y Chicago Hope, entre otras. Su último trabajo en cine fue en 2011, en Answers to Nothing, junto a Dane Cook y Elizabeth Mitchell.

