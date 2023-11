escuchar

Evan Ellingson, la exestrella infantil protagonista de grandes éxitos como CSI: Miami, 24 y la película La decisión más difícil, murió este domingo en su casa de Fontana, San Bernardino, California, a los 35 años.

El actor fue descubierto sin vida en su dormitorio , según informa el registro de defunción de la oficina forense de la zona, al cual accedió el sitio Page Six. La causa del deceso por el momento permanece incierta, ya que en los documentos aparece como “pendiente”. Sin embargo, miembros de las fuerzas policiales le dijeron a TMZ que en principio no habría ningún “elemento extraño” involucrado en la muerte .

Evan Ellingson en 2009, año en que puso en pausa su carrera como actor Charley Gallay - WireImage

El padre de Ellingson, Michael, explicó al medio de comunicación que este último tiempo su hijo se mantuvo sobrio, luego de haber luchado contra el abuso de drogas. El hombre afirmó que el joven se encontraba bien y que toda la familia estaba conmocionada por lo ocurrido.

Además de protagonizar junto a Cameron Diaz y Abigail Breslin la adaptación cinematográfica de la novela de Jodi Picoult, La decisión más difícil, Evan tuvo un papel recurrente como Kyle Harmon en CSI: Miami durante tres años.

Ellingson, quien empezó a trabajar en Hollywood cuando tenía tan solo 13 años, también apareció en éxitos televisivos como General Hospital, Titus, Mad TV, Bones y 24, entre otras. Su carrera cinematográfica incluye créditos como Cartas desde Iwo Jima, Las reglas del juego y Walk the Talk.

“ No tuve la misma experiencia de infancia que mis amigos ”, declaró al medio Philippine Star en 2009, haciendo referencia a su vida como joven actor. “ Nunca pasé mucho tiempo con ellos, sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. No me arrepiento de nada porque encontré de muy chico la pasión por la actuación ”, añadió.

En 2010 su curriculum en el mundo del espectáculo se puso en pausa. Desde ese año, no figura en los créditos de ninguna serie ni película, aunque se desconocen los motivos.

“Mi alma está rota hoy. Qué niño”, escribió en su cuenta de Instagram el director de La decisión más difícil, Nick Cassavetes, junto a una imagen de Ellingson en la película. Además, sumó los hashtags “fin del sufrimiento” y “nos veremos del otro lado”.

Esta no es la primera pérdida difícil para la familia Ellingson ya que Austin, el hermano de Evan quien también era actor, murió de una sobredosis de drogas en 2008. A Evan le sobrevive su hija Brooklyn, de 15 años.

LA NACION