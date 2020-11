Murió Geoffrey Palmer, actor de James Bond y Doctor Who; en la foto, junto a Judi Dench, en una escena de la serie británica As Time Goes By

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 17:20

Geoffrey Palmer, actor británico conocido por sus papeles en James Bond y Doctor Who, y quien a lo largo de sus 50 años de carrera trabajó con cineastas como Ken Loach o Laurence Olivier, murió este jueves, a los 93 años.

Palmer nació el 4 de junio de 1927 en Londres y sus primeras puestas frente a cámara fueron en la televisión con series como Los vengadores o The Army Game, así como en la obra televisiva Cathy Come Home, dirigida por Loach en 1966. Posteriormente, trabajó con Laurence Olivier y J.B. Priestley en teatro, aunque pronto volvió a la pequeña pantalla para participar en El ascenso y la caída de Reginald Perrin y en Butterflies, trabajos en los que ganó reputación.

Entre 1992 y 2005, Palmer protagonizó junto con Judi Dench la serie As Time Goes By para la BBC y se lo ha podido ver en otras producciones como Fawlty Towers. Volvió a coincidir con Dench en las películas El mañana nunca muere, de la saga 007, y Su Majestad Mrs. Brown.

Al actor también se le pudo ver en producciones como Los enredos de Wanda, Clockwise, La locura del rey Jorge, Peter Pan, La pantera rosa 2 o Paddington. Además, prestó su voz en varios audiolibros, anuncios publicitarios y podcasts, y fue la voz narradora en la serie documental Grumpy Old Men de la BBC.

Palmer, que llevaba retirado desde 2014, había servido en el cuerpo de los Royal Marines entre 1946 y 1948, antes de dar comienzo a su carrera como actor. Se mantuvo gran parte de su vida fuera del ojo público, aunque hizo una campaña contra el plan ferroviario HS2 en 2013, por considerar que destruiría una zona de campos en Buckinghamshire.

Conforme a los criterios de Más información