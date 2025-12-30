LA NACION

En fotos: de las idílicas vacaciones de Heidi Klum en St. Barths a los días de soltera de Dakota Johnson

La modelo alemana se mostró espléndida en las aguas caribeñas y a puro mimo con su esposo, el músico Tom Kaulitz; la actriz de Amores compartidos, en cambio, dedicó su tiempo a entrenar

La modelo alemana Heidi Klum disfrutó del sol y el mar junto a su marido
Heidi Klum viajó hasta las playas de Saline, en St. Barths, donde disfrutó del mar y de su marido, el músico alemán Tom Kaulitz. Durante su escapada navideña, la supermodelo de 52 años lució su espectacular figura en un bikini chocolate. Para protegerse del sol, llevó una gorra blanca y un par de lentes de sol. Después del chapuzón, hizo topless
Heidi Klum y Tom Kaulitz no ahorraron mimos ni besos en los ratos en los que se refrescaron en el mar. La pareja está casada desde 2019 y se convirtió en una de las más sólidas del jet set alemán
En Saint Barths, la conductora de Germany's Next Topmodel se zambulló en las aguas turquesas, aprovechó para almorzar junto a su amor en un improvisado picnic sobre la arena y, más tarde, se unió a su amigo Antoine Verglas, el legendario fotógrafo de moda y uno de sus más cercanos confidentes
El actor Mark Wahlberg también eligió pasar un tiempo en familia en una playa paradisíaca entre la Navidad y el Año Nuevo. La estrella de Hollywood se inclinó por la costa caribeña, hasta donde viajó junto a su mujer, Reha Durham, y sus hijas Ella Rae y Grace
Con el transparente mar de Barbados de fondo, la estrella de Hollywood mostró su trabajada figura. A los 52 años, Wahlberg se ocupa especialmente de mantener la forma a fuerza de entrenamiento y una alimentación sana
Las hijas de Wahlberg se tomaron un tiempo de descanso luego de aprovechar las cálidas aguas y los deportes acuáticos. Mientras el actor, por su parte, se mostró todo el tiempo activo
Hace un mes, Liev Schreiber fue hospitalizado en Nueva York por un fuerte dolor de cabeza y su salud generó preocupación entre sus fans. Hoy, la estrella de Hollywood reapareció en modo descanso: los paparazzi lo encontraron en el día de Navidad en la playa de Bridgetown, en Barbados
Liev Schreiber también pasó unos días en familia. El protagonista de Ray Donovan, quien tuvo dos hijos con Naomi Watts y hoy está casado con Taylor Neisen, pasó tiempo de calidad en familia y se dedicó de lleno a la menor del clan, la pequeña Hazel Bee Schreiber
A las vacaciones también se sumaron sus dos hijos mayores: Sasha y Kai. Todos juntos se divirtieron en el mar y demostraron que son una familia muy unida
Liev Schreiber siempre se mostró muy cercano y compañero de sus hijos, y las vacaciones no son la excepción. La familia compartió tanto momentos de juegos como de tranquilidad y contemplación
Leonardo DiCaprio y su novia, la modelo Vittoria Ceretti, fueron sorprendidos por las cámaras durante un paseo por Melrose Place, en West Hollywood. La pareja primero almorzó en Architecture Cafe, donde se acurrucaron a la vista de todos. Luego hicieron unas compras antes de subirse al auto del actor para protegerse de la lluvia
Entre sus compromisos laborales y sus salidas de soltera, Dakota Johnson aprovecha para entrenar. La actriz fue vista en Studio City luego de una sesión de ejercicios pos Navidad que se extendió por dos horas. Llevaba un top deportivo negro que combinó con leggings negros, una gorra de béisbol negra y lentes oscuros
