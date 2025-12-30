En fotos: de las idílicas vacaciones de Heidi Klum en St. Barths a los días de soltera de Dakota Johnson

Heidi Klum viajó hasta las playas de Saline, en St. Barths, donde disfrutó del mar y de su marido, el músico alemán Tom Kaulitz. Durante su escapada navideña, la supermodelo de 52 años lució su espectacular figura en un bikini chocolate. Para protegerse del sol, llevó una gorra blanca y un par de lentes de sol. Después del chapuzón, hizo topless

Eliot Press/The Grosby Group