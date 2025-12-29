De divorcios millonarios a rupturas con final abierto: las parejas de famosos que se separaron en 2025

Algunas escandalosas y con rumores de terceros en discordia, otras en el mayor de los secretismos; algunas míticas y de años y otras muy recientes: hacemos un repaso por las parejas de famosos internacionales que encontraron su final en este 2025. Del millonario divorcio de Nicole Kidman al impasse con final abierto de Alejandro Sanz y Candela Márquez.

La ruptura de los 300 millones de dólares: Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban le pusieron punto final a su matrimonio Jordan Strauss - Invision

Luego de 19 años, Nicole Kidman y Keith Urban decidieron ponerle fin a su matrimonio en septiembre de 2025 en medio de un escandaloso y millonario divorcio. Según trascendió, en la ruptura entre la actriz y el cantante hay más de 375 millones de dólares en juego y unos once inmuebles, distribuidos en diferentes ciudades del mundo, como ser Nueva York, Nashville, Beverly Hills, Nueva Gales y Sídney.

Otros puntos controvertidos de la separación son el régimen de tenencia de sus hijas de 14 y 17 que establece que estarán bajo custodia de la actriz 306 días al año y solo 59 a cargo de él, y la cláusula que firmaron en el acuerdo prenupcial que establece que el músico sería recompensado con la suma de 600 mil dólares por cada año de matrimonio sobrio.

El anillo delator: Dakota Johnson y Chris Martin

Chris Martin y Dakota Johnson comenzaron a salir en 2017 (Foto: Instagram)

Después de casi ocho años de romance, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey, Dakota Johnson y el líder de Coldplay, Chris Martin se separaron a mediados de año. Si bien ellos no lo anunciaban, los rumores venían sonando desde hacía tiempo hasta que en junio ella fue captada por los fotógrafos sin el anillo de esmeraldas que él le había entregado haciendo evidente de una forma sutil la ruptura.

Según trascendidos, uno de los motivos de la separación habría sido que ella se cansó de que él pospusiera la boda. Según los medios estadounidenses, la actriz estaría triste no tanto por la cuestión amorosa, sino porque la separación traía aparejado su alejamiento de los hijos del músico, Apple y Moses de 23 y 19 años respectivamente, fruto de la relación del cantante con Gwyneth Paltrow. En 2019, los artistas ya habían tenido un impasse, sin embargo, pareciera que esta vez la historia no tiene retorno.

De la actuación a la política: Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y un año muy movilizante: terminó su relación con Orlando Bloom y apostó nuevamente al amor Evan Agostini - Invision

“Orlando (Bloom) y Katy (Perry) han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida. Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, rezaba el comunicado emitido por los representantes de los artistas en junio de 2025. La ahora expareja se conoció en 2016 en una fiesta que se realizó luego de los Globo de Oro. Tuvieron varias idas y vueltas en los primeros tiempos y en agosto de 2020 se convirtieron en papás de Daisy.

Esta separación transcurrió de manera apacible. Pero a los pocos meses, la cantante estuvo de nuevo bajo el foco de la prensa del corazón cuando surgieron rumores de un nuevo romance, que meses más tarde se confirmaron: la artista estaba otra vez enamorada, su galán era nada más ni nada menos que el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau. Hace tres semanas, la representante del pop publicó por primera vez en sus redes sociales un carrusel de fotos con su flamante pareja.

La foto con la que Katy Perry confirmó la relación con Justin Trudeau Instagram

¿Final abierto? Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz y su novia Candela Márquez, en una escapada romántica que realizaron el año pasado a Miami Backgrid/The Grosby Group

Una de las últimas separaciones del año que se va es la de Alejandro Sanz y Candela Márquez, luego de poco más de un año de relación. Según aseguraron allegados a los protagonistas a medios españoles, no habría terceros en discordia, sino que el motivo del distanciamiento tendría que ver con el choque de personalidades. Sin embargo, no descartan que se trate simplemente de un impasse, como ya ha ocurrido en otras oportunidades.

Diferencias irreconciliables: Jessica Alba y Cash Warren

Tras un largo matrimonio, Jessica Alba y Cash Warren se separaron Realtor.com

Jessica Alba y Cash Warren argumentaron “diferencias irreconciliables” a la hora de anunciar su divorcio en enero de 2025, aunque ya estaban separados desde hacía un tiempo. La actriz y el productor estuvieron juntos casi dos décadas y tienen tres hijos en común. “He estado en un viaje de autorrealización y transformación durante años, tanto como individuo como en sociedad con Cash. Estoy orgullosa de cómo hemos crecido en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”, escribió ella en su cuenta de Instagram al poco tiempo de la ruptura.

Jessica Alba y Danny Ramirez, en su primera salida oficial en noviembre pasado Stefanie Keenan - Getty Images North America

Poco antes de cumplirse un año de la ruptura ella hizo oficial su noviazgo con su colega Danny Ramírez al compartir una foto de ambos en una playa australiana.

Ni película, ni romance: Ana de Armas y Tom Cruise

Tom Cruise y Ana de Armas, un amor intenso pero fugaz The Image Direct/The Grosby Grou

Tom Cruise y Ana de Armas tuvieron un romance fugaz que blanquearon públicamente a principios de 2025 y que finalizó en octubre. “Las cosas iban muy rápido y ella empezó a sentirse un poco incómoda con lo rápido que iban”, aseguraron desde el entorno de la actriz a los medios estadounidenses, a la vez que resaltaron que a ella le seguía gustando su colega y que había “una química innegable entre ambos”.

Los actores comenzaron su relación mientras ensayaban para Deeper, la película de ciencia ficción que estaba planeada para que protagonizaran juntos, pero que fue pausada por Warner Bros por cuestiones de presupuesto. “Todo comenzó como un profundo respeto profesional y luego se encendió la chispa. Tom quedó completamente cautivado por Ana”, dijeron desde el entorno de ambos.

Un clavo saca otro clavo: Kaia Gerber y Austin Butler

Austin Butler y Kaia Gerber, otra pareja de famosos que se separó este año MICHAEL TRAN - AFP

Kaia Gerber y Austin Butler protagonizaron la primera ruptura de 2025 luego de tres años de relación. Los rumores comenzaron a sonar fuerte luego de que el actor no acompañara a la modelo en sus vacaciones familiares a finales de 2024, pasando Navidad y Año Nuevo distanciados. Unos meses más tarde, en el Festival de Cine de Venecia ella se mostró públicamente con Lewis Pullman.

Kaia Gerber lució muy enamorada de su nuevo novio, el actor Lewis Pullman, en el festival de Venecia Backgrid/The Grosby Group





Amor a la italiana: Tim Burton y Monica Bellucci

(FILES) US director Tim Burton and Italian actress Monica Bellucci attend the red carpet of the opening film "Beetlejuice Beetlejuice" presented out of competition during the 81st International Venice Film Festival at Venice Lido, on August 28, 2024. Tim Burton and Monica Bellucci announced their separation in a statement on September 19, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados”, rezaba el comunicado emitido por revista Elle en septiembre de 2025, la relación se había hecho pública en febrero de 2023 cuando el director de cine y la actriz italiana fueron vistos paseando por California.

“Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”, dijo ella meses después de comenzar la relación en la misma publicación a la que dos años más tarde le confirmó la ruptura.