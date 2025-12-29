Se casó Holly, la hija de Gordon Ramsay: de la boda estilo “Bridgerton” al look de Victoria Beckham y el drama familiar

Holly Ramsay, la hija del célebre chef británico Gordon Ramsay, se casó con el nadador olímpico Adam Peaty en una boda estilo Bridgerton, que se celebró el sábado pasado en la histórica Abadía de Bath. El esperado evento, en el que la novia brilló con un imponente vestido, el famoso cocinero se robó el protagonismo y las mujeres de la familia Beckham deslumbraron con sus looks, estuvo atravesado por un conflicto familiar que dejó fuera del evento a la madre del novio.

Un día soñado

Adam Peaty y Holly Ramsay se casaron el sábado 27 de diciembre en una boda cruzada por el escándalo familiar Karwai Tang - WireImage

Ramsay y Peaty eligieron para sellar su amor la Abadía de San Pedro y San Pablo (Abadía de Bath), uno de los templos más emblemáticos del Reino Unido y un lugar que ganó popularidad en el mundo entero gracias a Bridgerton, la serie de época de Netflix ambientada en la Inglaterra de la Regencia y reconocida por su estética romántica y lujosa.

El evento comenzó con la entrada de la novia, de 25 años, del brazo de su padre, quien además tomó el lugar de padrino. Holly deslumbró con un vestido invernal de estilo clásico confeccionado en seda en el que resaltó el delicado encaje floral que envolvió su figura. Al momento de la entrada, coronó el look con una imponente capa de satén en color marfil. Y coronó su look con una estética muy natural: llevó el pelo recogido con mechones sueltos y un velo simple sostenido en el peinado, y un maquillaje natural.

La novia lució una capa en color marfil a través de la cual se pudo espiar algo de su vestido de novia: un diseño clásico en seda y encaje Finnbarr Webster - Getty Images Europe

El chef -quien ostenta 17 estrellas Michelín- eligió para el gran día un esmoquin clásico con boutonniere blanco, mientras que Tana Ramsay, la mamá de la novia, llevó un vestido largo verde oscuro, un diseño firmado por Victoria Beckham, amiga íntima de la familia y una de las grandes invitadas a la boda.

Una vez que los novios dieron el “sí, quiero”, ellos y sus invitados se trasladaron hasta Kin House, una lujosa mansión georgiana restaurada que se encuentra en Wiltshire y que se usa para eventos privados.

El clan Beckham, invitados de lujo

Amigos cercanos de la familia Ramsay, David y Victoria Beckham junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper fueron los otros grandes protagonistas del casamiento: apenas pisaron la Abadía de Bath todos voltearon a mirarlos. El exfutbolista, siempre elegante, optó por un esmoquin negro que cubrió con un saco clásico en color camel de corte largo. Junto a él, Victoria Beckman volvió a demostrar su amor por la moda con un diseño de su propia firma: un vestido joya largo y al cuerpo en color verde satinado que elevó con unos lentes oscuros y unas sandalias negras.

Por su parte, la pequeña Harper, a quienes todos señalan como la gran heredera del estilo de su madre, engamó su look al de su famosa mamá: también lució un diseño largo de la colección de Victoria Beckham, pero en color negro. Para darle un toque personal al look usó un saco corto de piel, sandalias negras y un pequeño bolso de la firma Bottega Veneta.

Una boda cruzada por el escándalo

Detrás del glamour de la boda y de la historia de amor que terminó en el altar, el gran día de Holly estuvo precedido por un escándalo familiar que copó durante un buen tiempo los titulares de los diarios británicos. Según informó el Daily Mail, el conflicto dejó a la madre del novio fuera del evento y a sus lazos familiares rotos. Incluso, el medio aseguró que Peaty de inmediato adoptó a su nueva familia como propia y que incluso ya cambió su nombre en las redes sociales: ahora se presenta como Adam Ramsay Peaty.

Las damas de honor: Megan Ramsay, Tilly Ramsay y Bethany Peaty, la hermana del novio y una de las pocas presencias de su familia en el evento Karwai Tang - WireImage

Tal como sucedió con Brooklyn Beckham cuando se casó con Nicola Peltz, Peaty se alejó de su círculo íntimo y su casamiento fue el gran punto de inflexión: ni Caroline Peaty ni varios de sus familiares recibieron invitación al enlace. Los únicos familiares directos del novio que asistieron fueron Mark, su padre -a quien lo confinaron a la última fila de la Iglesia-, y Bethany, su hermana y dama de honor.

El drama familiar tomó estado público en septiembre de 2024, cuando Adam y Holly decidieron no invitar a la familia Peaty a su fiesta de compromiso. Caroline Peaty tampoco fue invitada a la despedida de soltera de Holly en Soho Farmhouse el mes pasado, a la que sí asistió Victoria Beckham.

Con un profundo dolor, Caroline Peaty desistió de acercarse igual hasta el lugar. Según el Daily Mail, la mujer estaba “fuera de sí” de dolor por haber quedado fuera de lo que debería haber sido uno de los días más felices de su vida. Quien sí habló del desaire del nadador fue Janet, su tía abuela de 73 años. “Siento mucha pena por Caroline”, le dijo a The Mail. “No puedo creer que le haya hecho esto a su madre, que tanto ha hecho por él desde pequeño. Que la traten así no es amable”, agregó.

La historia de amor de Holly y Adam

La primera vez que la influencer y el deportista se vieron fue en 2021 cuando él participó de la versión británica de Bailando por un sueño junto a Tilly Ramsay, la hermana de su futura mujer. Sin embargo, nada pasó en ese momento: él estaba en pareja con Eirianedd Munro. No fue hasta junio de 2023 que Holly y Adam hicieron público su romance. Desde ese momento, se convirtieron en una de las parejas británicas más buscadas y no dudaron en mostrarse muy enamorados en las redes. Incluso, ella se dejó ver muy cerca de George, el hijo del nadador de una relación anterior.

Apenas un año después de blanquear la relación, Peaty le pidió la mano a Ramsay. La feliz noticia la compartieron los protagonistas junto a una serie de fotos en sus redes sociales. “No puedo creer que vayas a ser mi esposa. Soy realmente el hombre más afortunado del mundo por tener a una mujer tan dulce, cariñosa y hermosa a mi lado. Llenás mi corazón y le das paz a mi alma. Has estado conmigo cuando he estado en mi peor momento y me has ayudado a entenderme a mí mismo para navegar mi propia oscuridad. También has celebrado los momentos buenos, que han sido tantos, porque por primera vez en mi vida, soy feliz con el hombre en el que me he convertido”, fueron las palabras que él le dedicó en su posteo de Instagram.

“Me voy a casar con mi mejor amigo. Realmente no puedo poner en palabras cómo me siento ahora mismo. Todavía recuerdo lo grande que era mi sonrisa la mañana que llegué a casa, tras mi primera cita contigo. Gracias por dejar que la niña que llevo dentro se sienta querida, vista y más feliz que nunca. Te quiero y no puedo esperar a ser tu esposa”, fue el texto que eligió ella en esa ocasión.